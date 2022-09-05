Політика

15:26 05.09.2022

Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорила питання оборони, євроінтеграції, відповідальності Росії за воєнні злочини, наповнення бюджету та охорони здоров'я - речниця фракції

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Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорила питання оборони, євроінтеграції, відповідальності Росії за воєнні злочини, наповнення бюджету та охорони здоров'я - речниця фракції

Депутатська фракція "Слуга народу" провела засідання, на якому її члени обговорили питання оборони, євроінтеграції, відповідальності Росії за воєнні злочини, наповнення бюджету, охорони здоров'я, відновлення критичної інфраструктури, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Народні депутати обговорили плани роботи на найближчий час. Зокрема, йшлося про роботу над законопроєктами, які стосуються: оборони та цивільного захисту, виконання Україною зобов'язань як кандидата на вступ до Європейського Союзу, притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, наповнення бюджету, відновлення критичної інфраструктури, охорони здоров'я, роботи соціальних фондів та підтримки людей", - написала вона у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Палійчук також зазначила, що засідання фракції відбулося у режимі відеозв'язку.

 

Теги: #слуга_народу

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