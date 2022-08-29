Політика

07:53 29.08.2022

Боррель висловив сумнів, що пропозиція про заборону видачі віз росіянам отримає одноголосну підтримку ЄС

2 хв читати
Боррель висловив сумнів, що пропозиція про заборону видачі віз росіянам отримає одноголосну підтримку ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на майбутній зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу малоймовірна одностайна підтримка заклику заборонити видачу віз усім росіянам.

"Я не думаю, що розрив відносин із цивільним населенням Росії допоможе, і я не думаю, що ця ідея отримає необхідну одностайність", - сказав Боррель австрійському телеканалу ORF TV.

"Я думаю, що ми маємо переглянути спосіб отримання візи деякими росіянами, звичайно, не олігархами. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не прихильник припинення видачі віз усім росіянам", - додав глава європейської дипломатії.

Для ухвалення такого рішення міністри мають проголосувати одноголосно.

Напередодні газета Financial Times повідомила, що глави МЗС країн ЄС планують підтримати припинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією, щоб знизити кількість шенгенських віз, що видаються росіянам.

"Як перший крок на дводенній зустрічі у Празі, яка розпочнеться у вівторок, міністри мають намір надати політичну підтримку призупиненню дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією", - повідомляла газета з посиланням на три поінформовані джерела.

За даними одного з них, до кінця року щодо віз для росіян можуть бути ухвалені більш радикальні рішення.

Про можливість заборони на видачу шенгенських віз росіянам раніше заговорили в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві, однак єдиної думки в ЄС щодо цього немає - Німеччина, нарівні з Грецією та Кіпром, висловила незгоду із закликами низки інших країн ЄС заборонити видачу віз громадянам Росії .

Водночас, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив минулого тижня, що якщо ЄС не домовиться про заборону на видачу туристичних віз росіянам, офіційні відомства Литви обговорюватимуть таку можливість на регіональному рівні.

"Насамперед, ми будемо прагнути до європейського рішення, тому що воно найстійкіше, найвірніше з правової точки зору. (...) Якщо такого не буде, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке включало б країни Балтії, Польщу і потенційно Фінляндію", - сказав голова литовської дипломатії.

 

 

Теги: #візи #єс #росія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 28.08.2022
В ЄС планують підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією - ЗМІ

В ЄС планують підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією - ЗМІ

11:16 28.08.2022
Боррель про можливості створення єдиної армії ЄС: Жодна з 27 армій не буде замінена єдиними європейськими силами

Боррель про можливості створення єдиної армії ЄС: Жодна з 27 армій не буде замінена єдиними європейськими силами

16:09 27.08.2022
Кабмін пропонує схвалити приєднання України до Угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права

Кабмін пропонує схвалити приєднання України до Угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права

07:41 27.08.2022
Глави МЗС ФРН і Данії готові шукати компроміси в ЄС за принципами видачі віз росіянам

Глави МЗС ФРН і Данії готові шукати компроміси в ЄС за принципами видачі віз росіянам

21:42 26.08.2022
У РФ призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

У РФ призупинили видачу біометричних закордонних паспортів

19:16 26.08.2022
Прокуратура передала до суду справу військовослужбовця РФ, який катував мешканців с. Вишневе Чернігівської області

Прокуратура передала до суду справу військовослужбовця РФ, який катував мешканців с. Вишневе Чернігівської області

07:03 25.08.2022
Канада має намір повернути п'ять турбін, що залишилися, для "Північного потоку"

Канада має намір повернути п'ять турбін, що залишилися, для "Північного потоку"

21:01 24.08.2022
Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

11:51 24.08.2022
Угорщина не планує забороняти видачу шенгенських віз росіянам – глава МЗС

Угорщина не планує забороняти видачу шенгенських віз росіянам – глава МЗС

07:57 24.08.2022
Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили жовто-блакитним світлом на честь підтримки України до Дня незалежності 24 серпня

Будівлю Єврокомісії у Брюсселі підсвітили жовто-блакитним світлом на честь підтримки України до Дня незалежності 24 серпня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін скасував узгодження призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської області

Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

ОСТАННЄ

Кабмін скасував узгодження призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської області

У ВР створюють МФО "На підтримку дружби та співпраці з Тайванем"

Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

МЗС України запросило апостольського нунція через реакцію Папи Римського на смерть росіянки Дугіної

Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

Зеленський подякував США за новий транш військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА