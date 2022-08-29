Боррель висловив сумнів, що пропозиція про заборону видачі віз росіянам отримає одноголосну підтримку ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що на майбутній зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу малоймовірна одностайна підтримка заклику заборонити видачу віз усім росіянам.

"Я не думаю, що розрив відносин із цивільним населенням Росії допоможе, і я не думаю, що ця ідея отримає необхідну одностайність", - сказав Боррель австрійському телеканалу ORF TV.

"Я думаю, що ми маємо переглянути спосіб отримання візи деякими росіянами, звичайно, не олігархами. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не прихильник припинення видачі віз усім росіянам", - додав глава європейської дипломатії.

Для ухвалення такого рішення міністри мають проголосувати одноголосно.

Напередодні газета Financial Times повідомила, що глави МЗС країн ЄС планують підтримати припинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією, щоб знизити кількість шенгенських віз, що видаються росіянам.

"Як перший крок на дводенній зустрічі у Празі, яка розпочнеться у вівторок, міністри мають намір надати політичну підтримку призупиненню дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією", - повідомляла газета з посиланням на три поінформовані джерела.

За даними одного з них, до кінця року щодо віз для росіян можуть бути ухвалені більш радикальні рішення.

Про можливість заборони на видачу шенгенських віз росіянам раніше заговорили в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві, однак єдиної думки в ЄС щодо цього немає - Німеччина, нарівні з Грецією та Кіпром, висловила незгоду із закликами низки інших країн ЄС заборонити видачу віз громадянам Росії .

Водночас, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив минулого тижня, що якщо ЄС не домовиться про заборону на видачу туристичних віз росіянам, офіційні відомства Литви обговорюватимуть таку можливість на регіональному рівні.

"Насамперед, ми будемо прагнути до європейського рішення, тому що воно найстійкіше, найвірніше з правової точки зору. (...) Якщо такого не буде, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке включало б країни Балтії, Польщу і потенційно Фінляндію", - сказав голова литовської дипломатії.