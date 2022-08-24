Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель упевнений, що найкращий сигнал, який Європейський союз може надіслати Україні в день святкування її незалежності, це те, що ЄС продовжить свою підтримку і готовий заплатити ціну за захист спільної свободи.

Про це він написав у своєму блозі, текст якого поширений у середу у Брюсселі.

"У День Незалежності України і через шість місяців після початку російської агресії найкращий сигнал, який може надіслати ЄС, - це те, що ми продовжимо підтримувати Україну. Ми маємо бути готові заплатити ціну за захист нашої спільної свободи та безпеки", - написав він.

Боррель нагадав, що шість місяців тому Росія розпочала "жорстоке, неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну: напад, який був одночасно злочином і серйозним прорахунком". "Президент Путін думав, що уряд України швидко впаде, а її президент втече. Російський режим також виходив з того, що ЄС буде розділений і не зможе дати рішучу відповідь. Але українці згуртувалися, щоб захистити свою країну та свій суверенітет, виявивши вражаючу хоробрість проти агресора. А ЄС зі своїми партнерами продемонстрував безпрецедентну єдність та рішучість підтримувати Україну у всіх сферах, дотримуючись міжнародного права та Статуту ООН", - констатував він.

Високий представник зазначив, що зазвичай святкування незалежності має бути "часом радості та свята, але для українців цей рік відзначений побоюваннями нових терактів та трагедій, оскільки вторгнення Росії вже принесло шість місяців смертей та руйнувань". "Ми були свідками військових злочинів, масових вбивств і невибіркових нападів на школи та лікарні, близько 10 мільйонів людей були змушені залишити свої будинки; і цинічні атаки на пшеничні поля та перетворення експорту зерна на зброю. Сьогодні, незважаючи на недавню угоду, досягнуту за посередництва ООН та Туреччини, експорт зерна з України все ще набагато менший, ніж минулого року", - продовжив Боррель.

Він також вважає, що у світі, де "більша країна може просто вторгнутися до свого сусіда і таким кричущим чином порушити принцип незастосування сили, всі будуть у меншій безпеці", оскільки ця війна несе величезні хвильові ефекти по всьому світу.

"ЄС був на боці українців від самого початку війни, розуміючи, що на карту поставлена наша спільна безпека. Ми схвалили шість пакетів все більш серйозних санкцій. Ми вперше профінансували доставку військової допомоги країні, яка зазнала нападу, щоб Україна могла дати відсіч. Ми надаємо гуманітарну підтримку та макрофінансову допомогу, щоб зберегти українську державу на плаву. Загалом нині Team Europe мобілізувала EUR9,5 млрд, і найближчим часом очікується додаткова макрофінансова допомога на суму до EUR8 млрд. І ми офіційно вирішили, що хочемо, щоб Україна стала майбутнім членом ЄС, як частина нашої родини. ЄС та Європа сильно змінюються через цю війну", - написав Боррель.

Він також переконаний, що ЄС має подивитися, що ще можна зробити задля підтримки України та збільшення вартості цієї війни для Росії. "Ми обговоримо це з міністрами закордонних справ та оборони ЄС у Празі наступного тижня, зокрема питання про візи для громадян Росії та можливу навчальну місію ЄС для українських збройних сил", - деталізував Високий представник ЄС.

Він також вважає, що найближчими тижнями "міжнародній спільноті доведеться дотримуватися нашої потрійної стратегії: підтримувати Україну, чинити тиск на Росію та вирішувати масштабніші проблеми, пов'язані з виходом з війни".

"Це буде в центрі дискусій на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні. У більш довгостроковій перспективі виникає також питання про те, як ми можемо не тільки покласти край цій війні, але й запобігти початку нової через кілька місяців або років. Це містить важливі питання про те, як дати Україні можливість захищатися, а також питання про гарантії безпеки Сьогодні, в День Незалежності України і через шість місяців після початку російської атаки, найкращий сигнал, який ми можемо дати як ЄС, полягає в тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Так, найближчі тижні та місяці будуть дуже складними, насамперед для українців, які розплачуються життям, але й для всіх інших європейців, але ми не можемо скоротити наші зобов'язання або послабити нашу рішучість, навіть коли ціна зростає. На карту поставлено майбутнє братерської демократії та ширші принципи європейської та навіть глобальної безпеки. Ми маємо бути готові заплатити цю ціну: ціну за нашу спільну свободу та нашу спільну безпеку", - переконаний Боррель.