Інтерфакс-Україна

Економіка

16:41 03.04.2025

ЄС відкриє свій ринок для українського насіння олійних культур і буряку

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ЄС відкриє свій ринок для українського насіння олійних культур і буряку

Європейський парламент 3 квітня підтримав рішення з надання в Європейському Союзі еквівалентності системі сертифікації та насінню олійних культур і насінню буряків, які виробляються в Україні, повідомила Насіннєва асоціація України.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення підтримали 411 євродепутатів, 191 - проти, 13 - утрималися.

"Згідно з ухваленим рішенням насіння соняшнику, олійного ріпаку, сої та буряків отримає доступ до ринків ЄС ", - уточнили в асоціації. 

Європейський парламент своїм рішенням внесе зміни до Рішення Ради ЄС 2003/17/ЄС від 16 грудня 2002 року щодо еквівалентності польових перевірок, проведених у третіх країнах щодо виробництва насіннєвих культур, та еквівалентності виробництва насіння в третіх країнах.

"Законодавча ініціатива [COM(2024)0052 - C9-0026/2024 - 2024/0027(COD)] була спільною для Молдови та України. Вона стосується еквівалентності польового інспектування, що проводиться в цих країнах, щодо, зокрема, насіння кормових культур у Республіці Молдова, та щодо еквівалентності насіння буряків і насіння олійних культур (три культури), вироблених в Україні", - зазначили в асоціації. 

З осені 2020 року еквівалентність ЄС уже поширюється на насіння зернових, сорго та кукурудзи з України. Відповідно до проголосованого документа в Додатку 1 Рішення Ради ЄС 2003/17/ЄС буде оновлено інформацію про Україну. В переліку третіх країн, насіння з яких визнається еквівалентним до вимог ЄС, навпроти будуть зазначені нові культури, на які поширюється еквівалентність.

"До культур, що визначені Директивою Ради 66/402/ЄЕС про реалізацію насіння злаків, будуть також додані культури з Директиви Ради 2002/54/ЄС року про реалізацію насіння буряку та з Директиви Ради 2002/57/ЄС про реалізацію насіння олійних і прядивних культур (тільки щодо Brassica napus, Glycine max та Helianthus annuus)", — пояснили в бізнес-об`єднанні.

Наразі щодо законодавчої ініціативи має ще бути узгоджена низка формальностей (так званий трилог між представниками Європейського парламенту, Ради ЄС та Європейської комісії). Після чого документ буде опубліковано в Офіційному віснику ЄС (Official Journal of the European Union (the OJEU)). Зміни наберуть чинності на двадцятий день після офіційної публікації.

Теги: #буряк #олійні_культури #єс #насіння

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