"Ай Ломбард", "Ломбард Капитал", "Ломбард "Перший" та "Ломбард №1" отримали найбільшу виручку у 2024р

"Ай Ломбард" отримав найбільший дохід від фінансових послуг серед 99 ломбардів у 2024 році - 516 млн грн, повідомив Національний банк України на своєму сайті.

Згідно із його даними, ще три ломбарди отримали дохід вище 300 млн грн: "Ломбард Капитал" – 350,2 млн грн, "Ломбард "Перший" ТОВ "Мікрофінанс" і Компанія" – 343,8 млн грн, "Ломбард № 1" ТОВ "Контракт - груп" і компанія" – 338,4 млн грн та "Ломбард "Кредит Юкрейн" – 325,5 млн грн.

Ще у трьох ломбардів ці показники складають більше 200 млн грн: "Ломбард "Є Гроші" – 286,4 млн грн, "Донкредит" – 275,8 млн грн, "Ломбард "Дім Мікрофінанс" – 254,9 млн грн, тоді як ще у п’яти компаній вони від 50 до 100 млн грн, а у решти ще менше.

За даними НБУ, "Ев.ро.ломбард "Ев.ро.фінанси ЛТД і компанія" отримав у минулого році дохід від фінансових послуг 92,2 млн грн, "Ваш Ломбард" – 89,2 млн грн, "Ломбард Парус" – 86,6 млн грн, "Ломбард "Золота скриня" – 85,6 млн грн та "Найкращий ломбард" – 82,6 млн грн.

За чистим прибутком перше місце посів "Ломбард Капитал" – 25,4 млн грн. На другій позиції опинився "Найкращий Ломбард" з показником 16,9 млн грн, а третім став "Ай Ломбард" – 7,4 млн грн.

Інші компанії у десятці лідерів за прибутком: "Ломбард "Кредит Юкрейн" - 6 млн грн. "Ломбард 9999" – 5,2 млн грн, "Ломбард "Кредити під заставу" – 4,4 млн грн, "Ваш Ломбард" – 4,3 млн грн, "Ломбард Парус Плюс" – 3,8 млн грн, "Ев.ро.ломбард "Ев.ро.фінанси ЛТД і компанія" – 2,5 млн грн, "Нікітіч і компанія "Ломбард Капитал" – 2,5 млн грн та "Ломбард Сакура" – 2,3 млн грн

Загалом із 99 ломбардів, за якими НБУ оприлюднив річні показники, 87 завершили рік із прибутком. Сукупний чистий прибуток галузі становив 109,9 млн грн.

Водночас 12 ломбардів зазнали збитків на загальну суму 10 млн грн. Найбільшим збитковим ломбардом став "Ломбард "Перший" – 4,9 млн грн. Далі йдуть: "Ломбард № 1" – 3,6 млн грн та "Ломбард "Компроміс" Нікітіч Н.В. і компанія" – 408 тис. грн

Податок на прибуток у 2024 році сплатили 58 ломбардів, сума сплаченого податку становила 20,6 млн грн. Найбільшим платником став "Ломбард Капитал" – 5,6 млн грн, другим – "Найкращий Ломбард" – 3,7 млн грн, а третім – "Ай Ломбард" – 1,6 млн грн.

У розрізі витрат на оплату праці лідером став "Донкредит" – 68,0 млн грн. Друге місце зайняв "Ломбард "Перший" – 49,2 млн грн, а третій – "Ломбард Капитал" з показником 45,2 млн грн.

До топ-10 за цим показником також увійшли: "Ай Ломбард" – 43,3 млн грн, "Ломбард № 1" ТОВ "Контракт-Груп" і компанія" – 42,9 млн грн, "Ломбард "Є Гроші" – 29,3 млн грн, "Ломбард "Кредит Юкрейн" – 27,3 млн грн, "Ломбард "Дім Мікрофінанс" – 25,5 млн грн та "Ев.ро.ломбард "Ев.ро.фінанси ЛТД і компанія" – 24,2 млн грн.

Як повідомлялось, активи ломбардів збільшилися в жовтні-грудні 2024 року на 2,2% на тлі зменшення нових кредитів, а загалом за підсумками 2024 року вони зросли на 7,4%, а обсяг виданих позик майже подвоївся.