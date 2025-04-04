Посівна-2025 на 8,7% випереджає минулорічну: посіяно 926 тис. га ярих зернових

Україна станом на 4 квітня засіяла ярими зерновими та зернобобовими культурами 926 тис. га, що на 8,7% більше, ніж роком раніше, і розпочала сівбу соняшнику повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, пшеницею засіяно 116,5 тис. га (79,8 тис. га тижнем раніше), ячменем – 551,8 тис. га (315,5 тис. га), горохом – 164,3 тис. га (102,9 тис. га), вівсом – 82,3 тис. га (50,7 тис. га).

За інформацією Мінагрополітики, за темпами сівби лідирують Одеська область, яка посіяла ярові культури на 92,3,1 тис. га, Тернопільська – 87,4 тис. га, Полтавська – 83,2 тис. га, Миколаївська – 73,6 тис. га, Вінницька – 72,6 тис. га.

Крім того, соняшником уже засіяно 33 тис. га, цукровими буряками – 64,8 тис. га, сої – 2,6 тис. га.

У міністерстві нагадали, що загалом у 2025 році заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту з боку переробних підприємств та експортерів.

Як повідомлялося, станом на 4 квітня 2024 року в Україні ярими зерновими та зернобобовими культурами було засіяно 852,1 тис. га. Гороху було посіяно 119,0 тис. га, ячменю 543,2 тис. га, пшениці 118,3 тис. га, вівса 62,4 тис. га.