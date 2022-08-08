Політика

14:30 08.08.2022

На сайті ВР оприлюднено перелік санкцій проти РФ, які пропонують запровадити на 10 років

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На сайті ВР оприлюднено перелік санкцій проти РФ, які пропонують запровадити на 10 років

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про затвердження рішення Ради нацбезпеки та оборони України від 5 серпня щодо запровадження санкцій проти Росії.

Відповідний документ №7640 від 6 серпня 2022 року оприлюднено на сайті ВР. Згідно з карткою проєкту, наразі документ направлено на розгляд профільного комітету.

Документ передбачає затвердження рішення РНБО від 5 серпня, що містить перелік економічних обмежень, які запроваджуються проти РФ (держави-агресора) на 10 років.

До зазначеного переліку входять:

1) заборона виведення капіталів за межі України на користь РФ, фізичних і юридичних осіб, які створені та функціонують за законами РФ, а також юридичних осіб, частина акцій яких належить РФ, російським компаніям чи громадянам РФ;

2) зупинення спеціальних дозволів на користування українськими надрами особам, пов'язаним з РФ;

3) заборона на участь у приватизації, оренді українського держмайна особам, пов'язаним із державою-агресором;

4) заборона здійснення громадських закупівель товарів, вироблених РФ, а також товарів, робіт і послуг в осіб, пов'язаних з РФ (крім товарів, робіт і послуг, необхідних для обслуговування російських товарів, придбаних до застосування зазначених санкцій);

5) заборона заходження невійськових суден під прапором Російської Федерації чи тих, що належать юридичним або фізичним особам РФ, а також військових кораблів РФ до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та здійснення будь-яких видів польотів до України з території Російської Федерації російськими експлуатантами та повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах РФ;

6) заборона на купівлю цінних паперів, емітентами яких є особи, пов'язані з державою-агресором;

7) заборона на видачу дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій у РФ;

8) припинення видачі готівки за картками, виданими компаніями, які пов'язані з державою-агресором;

9) заборона на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності особам, пов'язаним із РФ;

10) заборона на придбання у власність земельних ділянок особам, пов'язаним із державою-агресором.

При цьому зазначені обмеження не поширюються на громадян РФ, які проживають на території України на законних підставах, та компанії, що створені та функціонують за українським законодавством громадянами РФ, котрі перебувають в Україні на законних підставах.

Кабінет Міністрів запропонував Раді нацбезпеки та оборони України зазначені обмеження проти РФ у березні поточного року.

Отже, РНБО підтримала розпорядження Кабміну від 22 березня 2022 р № 245-р "Про внесення пропозицій щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".

 

Теги: #рада #санкціі

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