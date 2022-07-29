Лідер Придністров'я виступив за визнання незалежності регіону

Лідер самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки Вадим Красносельський заявив, що немає інших варіантів урегулювання придністровського конфлікту, крім визнання незалежності ПМР.

"Що непокоїть Придністров'я? До чого ми прагнемо? Незалежність та прагнення до міжнародного визнання Придністровської Молдавської Республіки. Інших варіантів урегулювання конфлікту я не бачу, не бачить ніхто, хто хоч щось розуміє в цьому конфлікті, знає історію цієї землі, наших відносин із Молдовою. Це факт", - заявив Красносельський у п'ятницю на урочистих зборах із нагоди 30-річчя миротворчої операції на Дністрі.

Він наголосив, що "спільні миротворчі сили з базовою складовою Російської Федерації зберігають спокій на цій землі".

29 липня виповнюється 30 років від початку миротворчої операції у Придністров'ї, яка здійснюється відповідно до угоди, підписаної 21 липня 1992 року у Москві президентами Росії та Молдови Борисом Єльциним та Мірчею Снєгуром.

У Кишиневі заявляють, що якщо російські військові залишать Придністров'я, то можна буде повернути невизнану республіку до Молдови, з якою вона не живе спільним життям із 1992 року, забезпечивши збереження суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в її міжнародно визнаних кордонах.