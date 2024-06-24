"Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з доходом 95,17 млрд грн за 2023 р.

ПАТ "Укрнафта" за підсумками 2023 року стало лідером видобувної галузі, збільшивши дохід, як порівняти з попереднім роком, у 2,3 раза - до 95,17 млрд грн, повідомила компанія на своєму сайті в понеділок із посиланням на Opendatabot.

Згідно з оприлюдненими даними, дохід "Укрнафти" становив 26,1% від сукупного доходу усієї провідної десятки представників видобувної промисловості. Крім того, товариство також отримало найбільший прибуток серед компаній-лідерів 25,74 млрд грн.

"Результати 2023 року надали змогу "Укрнафті" посісти також перше місце за виручкою серед підприємств групи "Нафтогаз", - зазначив, своєю чергою, директор Сергій Корецький, слова якого наводяться в повідомленні.

Як поінформували в Opendatabot, дві державні компанії в особі "Укрнафти" та АТ "Укргазвидобування" за підсумками 2023 року заробили більше половини всього доходу "десятки" лідерів видобувної промисловості - 189 млрд грн, або 51,8%.

Як повідомлялося, "Укрнафта", у якій НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція, оголосила, що за підсумками 2023 року одержала чистий прибуток 23,6 млрд грн порівняно зі збитком 1,1 млрд грн у 2022 році.

Раніше глава групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов уточнював, що в частині дивідендної політики "Нафтогаз" отримає 12,1 млрд грн від діяльності "Укргазвидобування" минулого року, від "Укртрансгазу" - 6,6 млрд грн, від "Укртранснафти" - 5,3 млрд грн, від "Укрнафти" - 3,5 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належала приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.