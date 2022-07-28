Порошенко: Держава має сприяти переходу громад від церкви окупанта до ПЦУ

Вкрай важливо продовжити процес переходів громад до Православної церкви України від церкви країни-окупанта, яка порушила всі християнські цінності, підтримала криваву війну РФ проти України та благословляє російських військових на вбивства, впевнений п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Ми маємо зупинити спроби перешкоджати переходам парафій в лоно нашої церкви від росіян. Про це було сказано в рішенні Синоду Православної церкви України. Вже немає ніяких сумнівів, що ми маємо на це реагувати", – наголосив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".