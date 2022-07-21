Драгі підтвердив президенту Італії, що вирішив піти з посади прем'єра

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив у четвер президенту країни Серджо Маттарелле, що не змінив рішення про відставку.

"Президент республіки Серджо Маттарелла прийняв у Квіринальському палаці голову ради міністрів Маріо Драгі. Прем'єр підтвердив рішення про відставку", - повідомляє канцелярія президента Італії.

"Президент взяв це до уваги", - наголошується в заяві канцелярії. У ній зазначено, що уряд наразі продовжить роботу, обмежуючись виконанням поточних завдань.