Політика

11:35 21.07.2022

Драгі підтвердив президенту Італії, що вирішив піти з посади прем'єра

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Драгі підтвердив президенту Італії, що вирішив піти з посади прем'єра

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив у четвер президенту країни Серджо Маттарелле, що не змінив рішення про відставку.

"Президент республіки Серджо Маттарелла прийняв у Квіринальському палаці голову ради міністрів Маріо Драгі. Прем'єр підтвердив рішення про відставку", - повідомляє канцелярія президента Італії.

"Президент взяв це до уваги", - наголошується в заяві канцелярії. У ній зазначено, що уряд наразі продовжить роботу, обмежуючись виконанням поточних завдань.

Теги: #італія #драгі

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