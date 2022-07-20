Політика

12:43 20.07.2022

Шуляк зупинила рішення Чернівецької парторганізації про імперативний мандат, бо він не стосувався колабораціоністів та корупціонерів

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Шуляк зупинила рішення Чернівецької парторганізації про імперативний мандат, бо він не стосувався колабораціоністів та корупціонерів

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк зупинила рішення політичної ради Чернівецької обласної організації партії про скликання її зборів, на яких планували розглянути питання щодо відкликання місцевих депутатів з причин, не пов'язаних із колабораціоністською діяльністю чи корупцією.

"Ми неодноразово наголошували, що процедура відкликання депутатів місцевих рад під час дії воєнного стану в Україні застосовується виключно щодо зрадників, колабораціоністів та корупціонерів, яким повідомлено про підозру", – наводить слова Шуляк пресслужба "Слуги народу".

Натомість, повідомила вона, на зборах Чернівецької обласної організації партії політрада винесла питання щодо внесення пропозицій про відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою з інших підстав.

"Саме тому я зупинила рішення політради. Політичні питання під час війни мають бути поставлені на паузу", – сказала голова партії.

Теги: #слуга_народу

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