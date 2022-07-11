Політика

19:00 11.07.2022

Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

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Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення бізнесмена Ріната Ахметова вийти з медіабізнесу та передати медіаактиви державі "гідним прикладом".

"Ключова риса зрілих держав – обов'язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію – початок нової сторінки у відносинах влади та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SCM – закон один для всіх", - написав він у понеділок у твіттері.

Раніше бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід інвестиційної компанії SCM, що належить йому, з медіабізнесу та передачу ліцензій всіх її ЗМІ державі у зв'язку з набуттям чинності антиолігархічним законом.

 

Теги: #ахметов #медіабізнес #подоляк

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