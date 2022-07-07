Політика

18:35 07.07.2022

Британський віцепрем'єр Рааб не має наміру балотуватися на посаду лідера консерваторів - ЗМІ

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Британський віцепрем'єр Рааб не має наміру балотуватися на посаду лідера консерваторів - ЗМІ

Віцепрем'єр Великої Британії Домінік Рааб не планує висувати кандидатуру на посаду нового лідера Консервативної партії, передає Sky News.

"Віцепрем'єр Домінік Рааб не претендуватиме на посаду нового лідера Консервативної партії", - інформує телеканал. За його даними, на адресу Рааба звучать заклики взяти на себе роль і тимчасового прем'єра країни замість Бориса Джонсона, який іде у відставку.

Водночас, зазначає Sky News, британський міністр транспорту Ґрант Шеппс, імовірно, висуне кандидатуру на роль лідера партії. Згідно з інформацією, що надійшла у розпорядження телеканалу, Шеппс "серйозно розглядає цей захід".

Раніше в четвер повідомлялося, що, згідно з результатами опитування YouGov, найперспективнішим із можливих кандидатів на посаду лідера Консервативної партії та нового прем'єр-міністра є голова Міноборони Бен Воллес - на його користь висловилися 13% респондентів із Консервативної партії. Друге місце за підсумками опитування посіла молодший міністр із торгівельної політики Пенні Мордонт, вона набрала 12% голосів. Трійку закриває колишній глава Мінфіну Ріші Сунак - один із міністрів, які пішли у відставку останніми днями. Його вважають найбільш сильним кандидатом із 10%, що висловилися за нього.

Респонденти також вважають, що лідером торі можуть стати голова МЗС Ліз Трасс (8%), колишній міністр із питань житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув (7%), заступник Джонсона Домінік Рааб (7%), голова спеціального комітету у закордонних справах Том Тугендат (6%), колишній глава МЗС Джеремі Гант (5%), глава Мінфіну Надхім Захаві (5%), колишній глава МОЗ Саджид Джавід (4%), глава МВС Пріті Пател (3%) та глава МОЗ Стівен Барклі (1%).

Водночас 12% опитаних вважають, що ніхто з перерахованих вище не зможе обійняти посаду лідера партії і 9% не можуть відповісти.

В опитуванні взяли участь 716 членів Консервативної партії.

Зі свого боку, Sky News зазначає, що найімовірнішими кандидатами на посаду голови партії є Мордонт та Сунак. За оцінками телеканалу, за ними йдуть Воллес, Трасс та Джавід.

Теги: #плани #рааб

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