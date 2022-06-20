Політика

16:54 20.06.2022

Суд заборонив діяльність "ОПЗЖ" - Мін'юст

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Суд заборонив діяльність "ОПЗЖ" - Мін'юст

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", повідомляє Міністерство юстиції України.

"Суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Відповідний позов Мін'юсту задовольнив Восьмий апеляційний адміністративний суд", - ідеться в повідомленні Мін'юсту в понеділок на сторінці у фейсбуці.

За інформацією міністерства, все майно, кошти й інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. "Це стосується й обласних, міських і районних організацій зазначеної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень", - зазначається у повідомленні.

Мін'юст нагадує, що загалом суд першої інстанції ухвалив рішення про заборону десяти проросійських політичних партій і тих, чия діяльність спрямована на підрив суверенітету України: "Опоблок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", Партія Шарія.

Служба безпеки України у своєму телеграм-каналі, у свою чергу, уточнює, що підставою для заборони партії стали матеріали СБУ щодо причетності провідних функціонерів "ОПЗЖ" до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі, поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, пропаганди війни та насильства.

"Рішення прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова. Він розглядав звернення, підготовлене на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці. В умовах військової агресії РФ діяльність представників цієї політичної сили створювала реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", - наголошується в повідомленні української спецслужби.

У СБУ наголошують, що представники "ОПЗЖ" фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо України, демонстративно підтримували та популяризували агресивну антиукраїнську політику РФ.

Теги: #суд #опзж

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