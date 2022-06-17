Єврокомісія рекомендує надати Молдові статус кандидата в члени ЄС, щодо Грузії - оцінити, як вона відповідає низці умов - фон дер Ляєн

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Єврокомісія рекомендує надати Молдові статус кандидата в члени ЄС, щодо Грузії - оцінити, як вона відповідає низці умов, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Щодо Молдови, наша оцінка йде в тому самому напрямі, що і стосовно України. Ми також рекомендуємо, щоб Рада надала Молдові європейську перспективу та статус кандидата з розумінням, що країна проведе низку подальших важливих реформ", - зазначила фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі у п'ятницю.

Єврокомісія поки що не рекомендує надати статус кандидата в ЄС Грузії.

"Ми рекомендуємо Раді надати європейську перспективу і повернутися та оцінити, як Грузія відповідає низці умов перед тим, як надати їй статус кандидата", - зазначила фон дер Ляєн.