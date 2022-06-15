Політика

14:42 15.06.2022

Президентові України доведеться вести переговори з РФ, коли Україна переможе, - Макрон

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Президентові України доведеться вести переговори з РФ, коли Україна переможе, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у середу, що Україна, коли вона переможе, повинна буде проводити переговори з РФ.

"У якийсь момент, коли ми максимально допомогли їй чинити опір і коли - я на це сподіваюся - Україна переможе, і передусім, коли вогонь може припинитися, нам доведеться домовлятися, президент України вестиме переговори з Росією", - сказав він у Бухаресті.

"І ми, європейці, сидітимемо за цим столом, забезпечуючи гарантії безпеки, елементи того, що стосується нашого континенту. В якийсь момент це настане", - сказав також він.

Точні слова Макрона передало агентству "Інтерфакс-Україна" посольство Франції в Україні.

Теги: #макрон

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