Туреччина намагається відновити діалог України та РФ - посол

Туреччина не залишає спроб відновити діалог України та РФ, а також висловлює готовність до надання майданчиків для цих переговорів, повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар.

"Наразі Туреччина не залишає спроб відновити цей діалог, вони висловлюють готовність до надання майданчиків для цих переговорів. Сьогоднішня зустріч (глав МЗС Туреччини та Росії - ІФ) також мала на меті знайти точки зіткнення для продовження цих переговорів. Те, що було публічно заявлено, говорить про те, що вони орієнтуються більше на комунікацію сторін, що є готовність до можливого відновлення, і вони, зі свого боку, декларують готовність цьому сприяти", - сказав Боднар на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу.

Він додав, що "про конкретні якісь кроки назустріч цьому поки що не йдеться, оскільки має бути зрозуміло, які умови яка сторона висловлює".

"Наша безпосередня умова - це виведення російських військ. Тоді переговори можуть мати шанс на успіх і завершитися підписанням певного документа. Інакше так звана теорія "мир в обмін на території" для нас не працює. І турецька сторона це чудово розуміє, хоча б намагається з'ясовувати тепер позицію російської сторони та допомагати у відновленні цього діалогу", - розповів Боднар.