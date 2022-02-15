Політика

14:47 15.02.2022

НАТО готове до діалогу з Росією, але не поступиться принципами - Столтенберг

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НАТО готове до діалогу з Росією, але не поступиться принципами - Столтенберг

НАТО готове до співпраці та діалогу з Росією, зокрема в рамках ради Росія-НАТО, але не має наміру жертвувати своїми основними принципами, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок.

"Водночас союзники з НАТО залишаються готовими співпрацювати з Росією. 26 січня я запросив Росію на серію зустрічей у рамках ради Росія-НАТО. Ми надіслали конкретні пропозиції щодо основного порядку денного, щоб вислухати питання, що викликають занепокоєння у Росії, поділитися питаннями, якими стривожені ми, і знайти точки дотику", - заявив Столтенберг під час пресконференції.

Генсек укотре наголосив, що Альянс готовий обговорити відносини з Росією, безпеку в Європі, включно із ситуацією в Україні, зменшення ризиків, прозорість та контроль озброєнь. Проте він нагадав, що в НАТО не підуть на компроміси у ключових принципах, як-от право кожної нації на вибір свого шляху.

"Не буде членів НАТО першого та другого класу. Ми всі - союзники щодо НАТО", - додав він.

Теги: #нато #столтенберг
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