У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", вважає Кулеба

Надання партнерами безпрецедентного обсягу озброєння для Збройних сил України – це тектонічний зсув ставлення Заходу до України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За останній час Україна отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для нашої армії, причому йдеться не лише про зброю, як таку, насамперед це політичний сигнал і що ще важливіше - це тектонічний зсув ставлення Заходу до України. Згадайте 2014 рік. Це фактично було табу - надати Україні зброю, щоб вона могла захищатися від нападу Росії. Ми це табу зняли", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Він додав, що надаючи Україні посилену політичну, військову та економічну підтримку західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.

"Коли Україні загрожують - Захід стоятиме пліч-о-пліч із нами конкретними справами, і буквально протягом останніх місяців це було яскраво доведено", - зазначив Кулеба. Міністр також подякував Канаді за рішення надати Україні додаткову допомогу з безпеки на суму понад 6 млн доларів.