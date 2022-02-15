Політика

12:23 15.02.2022

У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", вважає Кулеба

1 хв читати
У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", вважає Кулеба

Надання партнерами безпрецедентного обсягу озброєння для Збройних сил України – це тектонічний зсув ставлення Заходу до України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За останній час Україна отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для нашої армії, причому йдеться не лише про зброю, як таку, насамперед це політичний сигнал і що ще важливіше - це тектонічний зсув ставлення Заходу до України. Згадайте 2014 рік. Це фактично було табу - надати Україні зброю, щоб вона могла захищатися від нападу Росії. Ми це табу зняли", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Він додав, що надаючи Україні посилену політичну, військову та економічну підтримку західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.

"Коли Україні загрожують - Захід стоятиме пліч-о-пліч із нами конкретними справами, і буквально протягом останніх місяців це було яскраво доведено", - зазначив Кулеба. Міністр також подякував Канаді за рішення надати Україні додаткову допомогу з безпеки на суму понад 6 млн доларів.

Теги: #захід #агресія_рф #кулеба
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 15.02.2022
У трагічному інциденті із загибеллю двох етнічних греків не було злочину на національному ґрунті – МЗС України

У трагічному інциденті із загибеллю двох етнічних греків не було злочину на національному ґрунті – МЗС України

12:10 15.02.2022
Генсек ОБСЄ застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію навколо України – Кулеба

Генсек ОБСЄ застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію навколо України – Кулеба

11:49 15.02.2022
Глава МЗС Британії відвідає Україну у п'ятницю - Кулеба

Глава МЗС Британії відвідає Україну у п'ятницю - Кулеба

11:48 15.02.2022
За останню добу партнери ухвалили рішення щодо підтримки економіки України майже на $2 млрд - глава МЗС

За останню добу партнери ухвалили рішення щодо підтримки економіки України майже на $2 млрд - глава МЗС

11:46 15.02.2022
Канада додатково надасть Україні кредит до CAD500 млн

Канада додатково надасть Україні кредит до CAD500 млн

11:29 15.02.2022
Ізраїльська EL AL виділила додаткові літаки для повернення американських громадян з України до США

Ізраїльська EL AL виділила додаткові літаки для повернення американських громадян з України до США

11:20 15.02.2022
Кулеба: Побачимо відведення військ РФ - повіримо у деескалацію

Кулеба: Побачимо відведення військ РФ - повіримо у деескалацію

11:14 15.02.2022
ВР звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів у зв'язку з ескалацією РФ ситуації з безпеки навколо України

ВР звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів у зв'язку з ескалацією РФ ситуації з безпеки навколо України

11:10 15.02.2022
Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

10:38 15.02.2022
Індія закликала своїх громадян залишити Україну

Індія закликала своїх громадян залишити Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Офіційне визнання "Л/ДНР" спричинить додаткові територіальні претензії до України з боку РФ - Маасікас

ВР ухвалила звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів країн світу про невизнання т. зв. Л/ДНР

"Батьківщина" запропонувала ВР ініціювати мирні переговори у новому форматі

Зеленський подякував США за рішення про фінансову підтримку України в $1 млрд

Президент Росії готовий до переговорів щодо гарантій безпеки - Пєсков

ОСТАННЄ

Нардеп Лубінець: Визнання "Л/ДНР" означатиме автоматичний вихід Росії з мінського та нормандського процесів

Разумков запропонував звернутися до міжнародних партнерів, щоб не допустити визнання Росією т. зв. Л/ДНР

Офіційне визнання "Л/ДНР" спричинить додаткові територіальні претензії до України з боку РФ - Маасікас

Рішення Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР" дає Україні підстави відмовитись від Мінських домовленостей – нардеп Рахманін

Діалог РФ зі США та НАТО щодо гарантій безпеки буде продовжено, можна виробити дуже непоганий пакетний результат - Лавров

У "Євросолідарності" розцінюють рішення Держдуми про звернення до Путіна щодо визнання т. зв. ЛНР/ДНР як вихід РФ із Мінських домовленостей

У ВР уранці зареєструвалися лише 216 народних депутатів - нардеп

ВР ухвалила звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів країн світу про невизнання т. зв. Л/ДНР

"Батьківщина" запропонувала ВР ініціювати мирні переговори у новому форматі

Зеленський подякував США за рішення про фінансову підтримку України в $1 млрд

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА