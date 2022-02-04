Політика

17:24 04.02.2022

Порошенко на з'їзді партії "УДАР" закликав усі демократичні сили до єдності

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Порошенко на з'їзді партії "УДАР" закликав усі демократичні сили до єдності

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, виступаючи на з'їзді партії "УДАР", закликав усі демократичні сили об'єднатися навколо захисту України.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності", Порошенко подякував лідеру "УДАРу", меру Києва Віталію Кличку за запрошення і наголосив – єдність заради держави була важливою і у 2014-му, і тепер.

"І якщо зараз весь світ об'єднався, якщо під лідерством наших партнерів ми об'єдналися, чому Україна всередині не об'єднана і чому українська влада перешкоджає цьому об'єднанню? Від нас чекають посилення держави… Тоді, коли ми простягаємо руку владі для співпраці – і "Європейська солідарність", і "УДАР", і "Голос", й інші, – вона тут же намагається на цю руку надіти кайдани. Це їхнє розуміння єдності", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що зараз пріоритетом має стати підтримка безпеки, тому фракція наполягає разом із партнерами з демократичної коаліції на позачерговому засіданні парламенту для того, що було внесено необхідні зміни до бюджету та збільшено фінансування Збройних сил України.

Порошенко також подякував партії "УДАР" за потужну підтримку територіального захисту в Києві.

"Ми – державники. І ми розуміємо, що в умовах такої зовнішньої загрози ми всі маємо вгамувати політичні амбіції, політичні пристрасті, зменшити градус внутрішньополітичного протистояння й об'єднатися для захисту держави. Ми можемо це зробити. Я в це вірю. Ми спільні та солідарні в загальних оцінках ситуації в Україні, в оцінках непрофесійної, популістської, хаотичної, а тепер уже вся країна бачить – злочинної влади", – наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що необхідно продемонструвати цю єдність і в майбутньому – "для того, щоб Україна отримала відповідальну, професійну, проукраїнську владу, яка здатна давати відповіді на виклики і зовнішні, і внутрішні".

Теги: #порошенко #політсили #єднання
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