У рейтингу партій лідирує "Євросолідарність" – соцопитування

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Європейська солідарність", за яку готові віддати свій голос 25,2% тих, хто має намір узяти участь у виборах, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 до 31 січня.

За даними дослідження, на другому місті політична партія "Слуга народу" (12,8% та 18,4% відповідно). За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 8,7% усіх респондентів або 12,6% тих, хто має намір узяти участь у виборах та визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа – За життя" – 6,3% та 9,0% відповідно, партію "Розумна політика" – 6,0% та 8,7% відповідно, партію "Наші" – 3,7% та 5,3% відповідно.

Партію "Сила і честь" підтримали б – 3,4% та 4,8% відповідно, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2,3 і 3,2% відповідно, кожну з інших політичних сил - менше ніж 2% усіх опитаних та менше ніж 3% тих, хто має намір узяти участь у виборах та визначився з вибором.

Зазначається також, що порівняно із жовтнем 2021 року статистично значуще зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%).

За результатами соцопитування, реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Євросолідарність" (такої думки дотримуються 33,1% опитаних).

19,0% опитаних головною опозицією до нинішньої влади вважають партію "ОПЗЖ", 11,3% - "Батьківщину".

Соціологічне дослідження проводили методом САТІ (телефонне опитування).

Було опитано 1 206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із імовірністю 0,95.