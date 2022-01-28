США "так чи так" доб'ються зупинення "Північного потоку-2" в разі нападу РФ на Україну - Нуланд

США так чи так досягнуть зупинення "Північного потоку-2" в разі, якщо Росія нападе на Україну, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд у четвер.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то так чи так "Північний потік-2" не запрацює", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання, чому США настільки впевнені в цьому, Нуланд заявила, що спирається на консультації Вашингтона з Берліном.