Політика

20:44 29.12.2021

Байден заявив Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можливо шляхом дипломатії - CNN з посиланням на Білий дім

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Байден заявив Путіну, що знизити напруженість навколо України все ще можливо шляхом дипломатії - CNN з посиланням на Білий дім

Президент США Джо Байден під час майбутньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним скаже, що домогтися деескалації ситуації навколо України все ще можливо дипломатичними методами, повідомив у середу телеканал CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому.

Проте, зазначив він, США "продовжують бачити значну присутність російських військ в Україні та поблизу її кордону", пояснив CNN.

Також він повідомив, що участі Байдена та Путіна у запланованих на 10 січня переговорах у Женеві не передбачається. Водночас, уточнив він, в переговорах, що організуються з американської сторони Держдепартаментом, братимуть участь співробітники Пентагону та Ради національної безпеки США.

Як наголосив співробітник Білого дому, США продовжують роз'яснювати Росії, що "для справжнього прогресу на цих переговорах потрібні умови деескалації" ситуації навколо України.

Також він повідомив, що США склали перелік аспектів політики Росії, які викликають занепокоєння, які Вашингтон планує представити Москві у "відповідний момент".

"Ми вже кілька тижнів перебуваємо в критичній точці, і для роботи над цією (проблемою – ІФ) потрібен високий рівень взаємодії та спроби виробити курс деескалації", – резюмував він.

 

 

Теги: #сша #дипломатія #росія #україна
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