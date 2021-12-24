Політика

17:43 24.12.2021

Група "Довіра" планує у 2022 році приділити увагу питанням місцевого самоврядування, регулюванню тарифів та розвитку системи охорони здоров'я

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Група "Довіра" планує у 2022 році приділити увагу питанням місцевого самоврядування, регулюванню тарифів та розвитку системи охорони здоров'я

Депутатська група "Довіра" має намір у 2022 році приділити увагу питанням, пов'язаним із життям громад і місцевим самоврядуванням, регулюванням комунальних тарифів, створенням нових робочих місць, наповненням місцевих бюджетів і розвитком системи охорони здоров'я.

"Зрозуміло, що "Довіра" як депутатська група, що складається з мажоритарників, наступного року приділятиме увагу всім питанням, пов'язаним із життям наших громад і місцевим самоврядуванням. Зокрема - і в напрацюванні комплексних документів. Наприклад, якщо на початку цього року ВР ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум, то наступного року має бути ухвалений закон про місцеві референдуми, який дасть змогу всім жителям громади бути більш активними учасниками її життя і безпосередньо впливати на місцеву владу. Й ми готові долучатися до законодавчого процесу та відпрацьовувати оптимальні механізми для цього", – повідомив голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за його словами, група "Довіра" обстоюватиме ключові питання, пов'язані з регулюванням комунальних тарифів, створенням робочих місць, особливо в сільській місцевості, наповненням місцевих бюджетів, розвитком системи охорони здоров'я та доступністю медичної допомоги, особливо, знову-таки, для жителів сіл.

"І ми це робитимемо і в законодавчому контексті, де законодавче регулювання Ради безпосередньо на це впливатиме, і організаційно, у співпраці з місцевим самоврядуванням і урядом. Щодо наповнення місцевих бюджетів, то тут слід розпочинати реформування з перерозподілу певних податків саме на користь громад. Цього року ми ініціювали цей процес у парламенті, тому й надалі шукатимемо оптимальні законодавчі інструменти для цього", – пояснив парламентарій.

Кулініч також нагадав, що наприкінці поточного року Верховна Рада не змогла ухвалити законопроект №5289, що дозволяє спростити процедуру закупівель для громад для закладів соцсфери, шкіл, дитсадків і лікарень у громадах. Тому народні депутати, зокрема і члени групи "Довіра", працюють над тим, щоб винести на розгляд зали засідань оновлену, компромісну версію документа.

"На жаль, ми втрачаємо час, тому що цілком могли внести ці норми вже перед голосуванням законопроекту №5289 у другому читанні. Але пошук консенсусу довелося перенести на наступний рік", - зазначив він.

Кулініч також нагадав, що незважаючи на те, що беззастережну підтримку законопроекту висловили Асоціація міст України та голови громад, які зверталися з проханням проголосувати цю ініціативу до всіх фракцій і груп, деякі норми законопроекту стали дискусійними, і його вирішили доопрацювати, повернувши на повторне перше читання.

"І цього, і минулого року парламент значною мірою був зосереджений на тому, щоб постійно реагувати в законодавчому полі на наслідки коронакризи, тому хочеться вірити, що пандемія нарешті відступить, а в 2022 році законодавчі зусилля парламенту будуть спрямовані на більш системні речі в розвитку економічного сектора країни та потенціалу наших громад", - підсумував політик.

Теги: #плани #довіра #група
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