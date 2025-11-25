США в рівній мірі взаємодіють з обома сторонами, щоб припинити війну в Україні - Білий дім

Представниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США з метою покласти край війні в Україні приділяють однакову увагу кожній зі сторін.

"Точка зору, що США не взаємодіють з обома сторонами в однаковій мірі з метою покласти край війні, є повною і тотальною помилкою", - сказала вона журналістам.

Левітт підкреслила, що раніше стала свідком великої кількості "дезінформації, чуток і звинувачень щодо того, ніби американська адміністрація віддає перевагу одній стороні української кризи перед іншою".

Вона запевнила, що Білий дім "цілодобово працював і з РФ, і з Україною". За її словами, ті, хто сумнівається в такому стані справ, можуть або "просувати власний порядок денний", або "отримувати вигоду від продовження української кризи".

Американська делегація зустрілася в ОАЕ з представниками Росії, щоб обговорити мирний план, пишуть західні ЗМІ. Закрита зустріч відбулась напередодні ввечері в Абу-Дабі, повідомляє Радіо "Свобода".

Ще одна зустріч призначена на 25 листопада, пишуть Financial Times і CBS News з посиланням на декілька джерел. Серед американських делегатів – міністр армії США Деніел Дрісколл. Інші імена не повідомляються. Склад делегації РФ теж не уточнюється.

За інформацією FT, Дрісколл також повинен зустрітися з керівником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, якого президент Володимир Зеленський призначив одним із членів української офіційної делегації з мирних переговорів.