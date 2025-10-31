Центристи D66 перемагають на дострокових виборах у Нідерландах – ЗМІ

Фото: https://www.facebook.com/RobJetten

Центристська партія "Демократи 66" (D66) Роба Єттена за результатами підрахунку майже 99% бюлетенів здобуває перемогу на дострокових виборах у Нідерландах, отримавши на 15 тис 155 голосів більше, ніж ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса (PVV).

"D66 стала найбільшою партією на парламентських виборах. Хоча ще не всі голоси підраховано, PVV більше не може обігнати партію Роба Єттена… Лише муніципалітет Венрей розташований у Північному Лімбурзі – ІФ-У) ще не оголосив свої результати. Це станеться пізніше сьогодні. Голоси, надіслані поштою з-за кордону, також ще потрібно підрахувати", - повідомляє Нідерландська мовленнєва корпорація (NOS) у п’ятницю.

Відзначається, що, оскільки розрив між D66 та PVV незначний, вони обидві за кількістю отриманих голосів отримають по 26 місць з 150 у нижній палаті парламенту, але, згідно з виборчими правилами в Нідерландах, переможцям виборів дістається ще одне, тзв залишкове місце, то ж у D66 вірогідно у підсумку буде 27 місць, а у PVV 26.

До виборів PVV мала 37 місць у нижній палаті парламента, у D66 їх було лише дев’ять.

Результати голосування частково будуть опубліковані до кінця поточного дня, частково в понеділок, коли буде проведений підрахунок голосів в закордонних округах. "У понеділок очікуються результати голосування поштою з-за кордону. Очікується, що проголосує близько 90 тис людей з-за кордону", - повідомляє NOS.

Формування нового Кабінету міністрів Нідердандів розпочнеться лише у вівторок. Голова D66 налаштований на створення коаліції з PVV.

"На запитання, яким шляхом має піти формування – правим чи центристським – лідер D66 Єттен каже, що, на його думку, виборці чітко дали зрозуміти, що хочуть працювати разом у політичному центрі. Коаліція з JA21 не була б їхнім першим пріоритетом, каже Єттен. Тому Єттен закликає VVD розглянути результати виборів найближчими днями, а потім застосувати конструктивний підхід… За словами Єттена, результати виборів показують, що настав час для широкого політичного центру взятися за роботу", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу міністри від VVD, що йдуть після виборів у відставку, на запитання про майбутнє формування коаліції, сказали, що VVD надає перевагу правоцентристському кабінету.

В разі якщо Єттен очолить уряд, він стане наймолодшим прем’єром в історії Нідерландів: йому 38 років.