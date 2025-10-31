Інтерфакс-Україна
Політика
16:55 31.10.2025

Центристи D66 перемагають на дострокових виборах у Нідерландах – ЗМІ

2 хв читати
Центристи D66 перемагають на дострокових виборах у Нідерландах – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/RobJetten

Центристська партія "Демократи 66" (D66) Роба Єттена за результатами підрахунку майже 99% бюлетенів здобуває перемогу на дострокових виборах у Нідерландах, отримавши на 15 тис 155 голосів більше, ніж ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса (PVV).

"D66 стала найбільшою партією на парламентських виборах. Хоча ще не всі голоси підраховано, PVV більше не може обігнати партію Роба Єттена… Лише муніципалітет Венрей розташований у Північному Лімбурзі – ІФ-У) ще не оголосив свої результати. Це станеться пізніше сьогодні. Голоси, надіслані поштою з-за кордону, також ще потрібно підрахувати", - повідомляє Нідерландська мовленнєва корпорація (NOS) у п’ятницю.

Відзначається, що, оскільки розрив між D66 та PVV незначний, вони обидві за кількістю отриманих голосів отримають по 26 місць з 150 у нижній палаті парламенту, але, згідно з виборчими правилами в Нідерландах, переможцям виборів дістається ще одне, тзв залишкове місце, то ж у D66 вірогідно у підсумку буде 27 місць, а у PVV 26.

До виборів PVV мала 37 місць у нижній палаті парламента, у D66 їх було лише дев’ять.

Результати голосування частково будуть опубліковані до кінця поточного дня, частково в понеділок, коли буде проведений підрахунок голосів в закордонних округах. "У понеділок очікуються результати голосування поштою з-за кордону. Очікується, що проголосує близько 90 тис людей з-за кордону", - повідомляє NOS.

Формування нового Кабінету міністрів Нідердандів розпочнеться лише у вівторок. Голова D66 налаштований на створення коаліції з PVV.

"На запитання, яким шляхом має піти формування – правим чи центристським – лідер D66 Єттен каже, що, на його думку, виборці чітко дали зрозуміти, що хочуть працювати разом у політичному центрі. Коаліція з JA21 не була б їхнім першим пріоритетом, каже Єттен. Тому Єттен закликає VVD розглянути результати виборів найближчими днями, а потім застосувати конструктивний підхід… За словами Єттена, результати виборів показують, що настав час для широкого політичного центру взятися за роботу", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу міністри від VVD, що йдуть після виборів у відставку, на запитання про майбутнє формування коаліції, сказали, що VVD надає перевагу правоцентристському кабінету.

В разі якщо Єттен очолить уряд, він стане наймолодшим прем’єром в історії Нідерландів: йому 38 років.

Теги: #нідерланди #d66 #єттен_роб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 30.10.2025
У Нідерландах на виборах у парламент суспільство вибрало стабільність - Климпуш - Цинцадзе

У Нідерландах на виборах у парламент суспільство вибрало стабільність - Климпуш - Цинцадзе

19:07 30.10.2025
Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

15:05 30.10.2025
Після підрахунку 99,7% голосів на виборах в Нідерландах дві партії мають майже однаковий результат – ЗМІ

Після підрахунку 99,7% голосів на виборах в Нідерландах дві партії мають майже однаковий результат – ЗМІ

00:39 30.10.2025
Екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах зафіксував незначну перевагу лівоцентристської D66 над ультраправою PVV - ЗМІ

Екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах зафіксував незначну перевагу лівоцентристської D66 над ультраправою PVV - ЗМІ

09:29 29.10.2025
У Нідерландах відкрилися виборчі дільниці на дострокових виборах у парламент

У Нідерландах відкрилися виборчі дільниці на дострокових виборах у парламент

20:42 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

17:15 28.10.2025
На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

16:03 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

15:21 28.10.2025
Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС

Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС

11:24 28.10.2025
Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

Порошенко закликав зупинити транзит російської нафти через "Дружбу"

Кличко: У Страсбурзі підписали меморандум щодо впровадження Громадських асамблей у містах України

Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи щодо тиску на органи самоврядування

Україна пропонує ЄС надання їй статус спостерігача у процесі реформування Спільної аграрної політики Євросоюзу - Качка

США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА