Санду призначила Олександра Мунтяну кандидатом на посаду прем'єр-міністра Молдови

Президент Республіки Молдова Мая Санду підписала в п’ятницю, 24 жовтня, указ про призначення Олександра Мунтяну кандидатом на посаду прем’єр-міністра Республіки Молдова.

Згідно з указом, оприлюдненому на сайті президента, призначення було зроблено після консультацій з парламентськими фракціями.

"Бажаю успіхів у формуванні уряду, який здобуде довіру парламенту і виконає найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовка країни до вступу в ЄС, зміцнення економіки та підвищення рівня життя людей", – заявила глава держави.

Згідно з указом, Мунтяну має представити парламенту команду та програму урядування з метою отримання вотуму довіри та затвердження нового уряду країни.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, фракція партії "Дія і солідарність" (PAS) сьогодні офіційно представила Олександра Мунтяну главі держави як кандидата на посаду прем’єр-міністра. Лідер ПДС Ігор Гросу заявив, що в ході консультацій обговорювався календар майбутніх заходів, а указ президента про призначення буде виданий найближчим часом, повідомляє IPN.

Залишаючи президентську резиденцію, Ігор Гросу заявив пресі, що після видання указу Олександру Мунтяну буде запропоновано кабінет міністрів і програму його діяльності. Потім кандидат візьме участь у переговорах з парламентськими фракціями.

Раніше повідомлялось, що кандидатом на посаду прем’єр-міністра Республіки Молдова, ймовірно, буде бізнесмен Олександр Мунтяну, який проживає в Україні понад 20 років, повідомляє молдавська газета "Гвардія" (Ziarul de Gardă) з посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою країни Маєю Санду, отримала 50,2% голосів виборців. Проросійський "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, набрав 24,17% голосів виборців і посів друге місце. Проєвропейський блок "Альтернатива" зібрав 7,96% голосів, проросійська "Наша партія" Ренато Усатого — 6,2%, партія "Демократія вдома", яка виступає за об’єднання з Румунією — 5,62%. Решта з 18 політсил набрала менше ніж 1% голосів виборців.