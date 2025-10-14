Бізнесмен Олександр Мунтяну, який проживає в Україні, може очолити уряд Молдови – ЗМІ

Кандидатом на посаду прем'єр-міністра Республіки Молдова, ймовірно, буде бізнесмен Олександр Мунтяну, який проживає в Україні понад 20 років, повідомляє молдавська газета "Гвардія" (Ziarul de Gardă) з посиланням на власні джерела.

"Мунтяну 61 рік, і він представляє себе як "американець молдовського походження". Раніше він не займався політичною діяльністю… Інформацію про можливу кандидатуру Мунтяну на посаду прем'єр-міністра Республіки Молдова підтвердили ZdG кілька незалежних джерел. Згідно з тією ж інформацією, його кандидатуру обговорюватимуть на засіданні Партії дії та солідарності (PAS), запланованому на вівторок, 14 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Мунтяну є одним із засновників Американської торгової палати в Молдові (AmCham Moldova), президентом-засновником Французького альянсу в Молдові (понад 25 років) та співпрезидентом Бізнес-консультативної ради Південно-Східної Європи та Євразії (BAC SEE). Він має ступінь магістра з управління економічною політикою Колумбійського університету (Нью-Йорк) та ступінь магістра з фізики Московського державного університету (МГУ). Також його було нагороджено званням кавалера Ордена Почесного легіону Франції.

Він є засновником інвестиційної компанії з прямим акціонерним капіталом – 4i Capital Partners – яка спеціалізується на управлінні інвестиціями в Україні, Білорусі та Молдові.

Певний час Мунтяну працював у Світовому банку (Вашингтон, округ Колумбія), де президент Молдови Майя Санду також пропрацювала з невеликою перервою майже 10 років.

У 2018 році Мунтяну балотувався на внутрішніх виборах до Американської торгової палати в Україні, яка представляє інтереси американських та міжнародних компаній, що працюють на українському ринку. Тоді Мунтяну представлявся як "американець молдовського походження, який прожив в Україні 20 років".

Видання повідомляє, що у 2005 році Мунтяну оголосив про створення компанії з управління фондами – Horizon Capital, старшим партнером якої сьогодні є інвестор Васіле Тофан, ім'я якого поширювалося в публічному просторі як можливого кандидата на посаду прем'єр-міністра, але він нібито відмовився через професійні зобов'язання.

Дорін Речан, який очолював уряд Республіки Молдова протягом останніх двох з половиною років, оголосив у понеділок, 13 жовтня, що більше не хоче нового мандату. Він оголосив, що йде з політичного життя та повертається до приватного сектору.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою країни Маєю Санду, отримала 50,2% голосів виборців. Проросійський "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, набрав 24,17% голосів виборців і посів друге місце. Проєвропейський блок "Альтернатива" зібрав 7,96% голосів, проросійська "Наша партія" Ренато Усатого — 6,2%, партія "Демократія вдома", яка виступає за об'єднання з Румунією — 5,62%. Решта з 18 політсил набрала менше ніж 1% голосів виборців.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings присвоїло Молдові після парламентських виборів довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні "BB-/B" зі "стабільним" прогнозом. За оцінкою агентства, ВВП Молдови цього року зросте на 1,2% за інфляції 7,7%, а наступного року зростання може прискоритися до 2,2% (з інфляцією 6%) і до 3% у 2027 році за середньорічної інфляції на рівні 5% у середньостроковій перспективі.

У повідомленні йдеться про те, що в разі збереження проєвропейського курсу зростання економіки Молдови буде підтримано пакетом фінансування ЄС у розмірі EUR1,9 млрд. Крім того, S&P зазначає, що влада країни розглядає можливість укладення нової угоди з МВФ після того, як у жовтні цього року завершаться чинні з 2022 року програми.