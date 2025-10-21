Інтерфакс-Україна
Політика
14:01 21.10.2025

Замість Колісник у Раду зайде Слинько - речниця фракції "Слуга народу"

1 хв читати

Замість Анни Колісник, депутатські повноваження якої Верховна Рада достроково припинила у вівторок, у парламент увійде Дмитро Слинько, повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Місце Колісник займе Дмитро Слинько. Він тривалий час працював журналістом та редактором у провідних виданнях", — сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Слинько працював в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", а також у таких виданнях, як "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент", "Красива країна". Він є автором кількох туристичних путівників Україною.

Слинько народився 29 грудня 1979 року в Києві. Закінчив економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка". До команди партії "Слуга народу" приєднався у 2019 році, працював керівником інформаційного хабу та редактором партійної газети.

За даними руху "Чесно", Дмитро Слинько - 151-й у списку партії "Слуга народу" на позачергових виборах у Верховну Раду у 2019 році.

Теги: #палійчук #колісник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 21.10.2025
Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

16:19 30.07.2025
"Слуга народу" підтримує президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП - речниця фракції

"Слуга народу" підтримує президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП - речниця фракції

09:48 03.05.2024
LOBBY CLUB допоможе Стус.Центру створити мультимедійну експозицію та англомовну версію сайту

LOBBY CLUB допоможе Стус.Центру створити мультимедійну експозицію та англомовну версію сайту

11:33 06.10.2023
Спікерка фракції "Слуга народу" щодо бійки за участю нардепів: Незалежно від статусів винних має бути покарано

Спікерка фракції "Слуга народу" щодо бійки за участю нардепів: Незалежно від статусів винних має бути покарано

17:06 12.11.2021
"Слуга народу" проведе 15 листопада з'їзд партії, будуть розглянуті питання ротації керівництва політсили

"Слуга народу" проведе 15 листопада з'їзд партії, будуть розглянуті питання ротації керівництва політсили

13:51 10.09.2021
Поточні події фракції "Слуга народу" коментуватиме прес-секретар Юлія Палійчук

Поточні події фракції "Слуга народу" коментуватиме прес-секретар Юлія Палійчук

09:10 27.01.2016
Порошенко призначив Колісника та Мойсика суддями Конституційного Суду

Порошенко призначив Колісника та Мойсика суддями Конституційного Суду

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію - нардеп

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

Трамп має інструменти тиску на Путіна для завершення війни, стверджує Порошенко

Стубб: Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо України

США продовжуватимуть дипломатію з Путіним - заступниця голови фракції "Голос"

Без України в НАТО не буде стабільної безпеки в Європі - Порошенко

Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

Орієнтовна вартість правок нардепів в проєкт держбюджету-2026 сягає 7,1 трлн грн - голова комітету Ради

Порошенко закликав Європу до життя без росії:

МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА