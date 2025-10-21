Замість Колісник у Раду зайде Слинько - речниця фракції "Слуга народу"

Замість Анни Колісник, депутатські повноваження якої Верховна Рада достроково припинила у вівторок, у парламент увійде Дмитро Слинько, повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Місце Колісник займе Дмитро Слинько. Він тривалий час працював журналістом та редактором у провідних виданнях", — сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Слинько працював в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", а також у таких виданнях, як "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент", "Красива країна". Він є автором кількох туристичних путівників Україною.

Слинько народився 29 грудня 1979 року в Києві. Закінчив економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка". До команди партії "Слуга народу" приєднався у 2019 році, працював керівником інформаційного хабу та редактором партійної газети.

За даними руху "Чесно", Дмитро Слинько - 151-й у списку партії "Слуга народу" на позачергових виборах у Верховну Раду у 2019 році.