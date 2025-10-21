Інтерфакс-Україна
13:48 21.10.2025

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Анни Колісник (фракція "Слуга народу"). За відповідну постанову №13337 проголосували 262 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялося, Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень.

Колісник була обрана до Верховної Ради у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу" (№94 у списку).

