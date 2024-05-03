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09:48 03.05.2024

LOBBY CLUB допоможе Стус.Центру створити мультимедійну експозицію та англомовну версію сайту

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Київ, 03 травня 2024 року. Спільнота LOBBY CLUB (Київ, Вашингтон D.C.) в рамках партнерської співпраці з Культурним центром зі збереження та вивчення спадщини Василя Стуса Стус.Центр (StusCentre) фінансово підтримає створення мультимедійної експозиції та англомовної версії сайту Стус.Центру.

Про це повідомляють керуючий партнер LOBBY CLUB Сергій Колісник та Голова правління Стус.Центру, директор Національного музею імені Тараса Шевченка Дмитро Стус.

– Стус.Центр не отримував жодної підтримки держави, всі роботи з реставрації архівів та дослідження і поширення спадщини Василя Стуса відбувалися завдяки залученню грантів та меценатів. Тому наші бажання проводити цю роботу системно завжди залежали від можливостей залучити партнерів. Зокрема, завдяки партнерству з відомим порталом fex.net ми почали робити кроки у присутності в цифровому сегменті. Я дуже радий, що у нас з'явився другий надійний партнер. Підтримка LOBBY CLUB дає нам можливості провадити системну роботу з представлення в культурному полі творчості та життєвої філософії Василя Стуса за допомогою сучасних технологій та вийти в англомовний простір. Це відкриває нам перспективи стати присутніми та помітними у світовому культурному просторі, – зазначає Дмитро Стус.

Керуючий партнер LOBBY CLUB Сергій Колісник акцентує, що досвід створення простору взаємозвʼязків з бізнесовими та професійними колами на міжнародній арені переконав у необхідності представляти Україну через близькі та зрозумілі цінності. І найкраще це робити через приклади знакових особистостей. Постать Василя Стуса, його сила духу і життєва філософія допоможуть міжнародним аудиторіям краще зрозуміти сучасну Україну, переконаний Сергій Колісник.

"Я народився на Донеччині, тому знаю, яким було сприйняття української мови в цьому регіоні і що означало там мати таку позицію. Це неймовірна людина, яка не зламалася всупереч всім обставинам. Його шлях, творчість, сила духу – це дасть змогу глибше розкрити нашим друзям, союзникам, партнерам, ким є українці, які наші цінності, чого ми прагнемо. Дмитро Стус може зробити це в цікавому, доступному й сучасному цифровому форматі, як він це здійснив у очолюваному ним Національному музеї імені Тараса Шевченка. Я особисто переконаний, що Василь Стус це постать на рівні Тараса Шевченка. Але Стус.Центр не має державної підтримки і тримається виключно на волонтерських засадах і ентузіазмі Дмитра Васильовича. Тому ми в LOBBY CLUB вирішили підтримати цю історію," – зазначає Сергій Колісник.

Довідка: спільнота LOBBY CLUB має два стратегічно розташовані офіси: один у Вашингтоні, Д.C., та інший у Києві і створена в 2024 році за зразками найкращих та найрепутаційніших аналогічних клубів у США та Великобританії. Метою діяльності LOBBY CLUB є забезпечення ефективного лобіювання інтересів його членів у ключових політичних центрах, залучення до співпраці впливових лідерів та формування глобальних стратегій, що сприяють реалізації цілей членів LOBBY CLUB та зміцненню наших позицій на міжнародному рівні.

Теги: #стус #колісник #lobby_club #stuscentre

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