12:28 12.08.2025

Раді пропонують внести зміни до Виборчого кодексу щодо оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Народні депутати пропонують Верховній Раді внести зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад.

Відповідний законопроєкт №13618 про внесення змін до Виборчого кодексу та інших законів щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад та проведення їх заміщення зареєстровано у Верховній Раді 9 серпня, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, зміни передбачають визначення моментів припинення і поновлення статусу депутата місцевої ради у випадку його відкликання за народною ініціативою та визнання судом незаконності такого відкликання. Автори законопроєкту також пропонують ввести спеціальну спрощену та скорочену процедуру розгляду адміністративними судами справ щодо оскарження рішень про відкликання депутата місцевої ради, яка дозволить оперативно розглядати відповідні спори. Законопроєкт також містить заборону для територіальних виборчих комісій на прийняття рішень щодо заміщення депутатів, повноваження яких достроково припинені, до завершення розгляду судового спору щодо такого відкликання.

Серед авторів законопроєкту - Іван Крулько (фракція "Батьківщина"), Олена Шуляк ("Слуга народу"), Максим Саврасов ("Європейська солідарність").

Теги: #рада #виборчий_кодекс

