Рада розгляне законопроєкт про створення Спецтрибуналу на найближчому засіданні – Стефанчук

Проєкт закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України" надійшов до Верховної Ради та буде розглянений на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Верховна Рада розгляне цей проєкт закону на найближчому пленарному засіданні. Створення Спеціального трибуналу стане важливим кроком для притягнення керівництва росії до відповідальності за злочин агресії проти України", - написав Стефанчук в соцмережі Х у вівторок.

Він відзначив, що це є обов’язковою умовою для того, щоб Угода, підписана 25 червня 2025 року в Страсбурзі, набула чинності відповідно до закону України "Про міжнародні договори України".

Як повідомлялося, 25 червня Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

1 липня Зеленський підписав документи для ратифікації Верховною Радою Угоди про створення Спецтрибуналу і очікує на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ та Офісу президента відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та запуску інституції. "Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно", - написав він у Телеграм у вівторок.