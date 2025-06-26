Інтерфакс-Україна
Політика
20:42 26.06.2025

Білий дім не має наміру найближчим часом ухвалювати рішення про наступного главу ФРС - ЗМІ

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Ухвалення рішення щодо наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС) найближчим часом не планується, повідомили газеті Financial Times у Білому домі.

Інформація, що з'явилася раніше у The Wall Street Journal про те, що президент США Дональд Трамп може назвати ім'я майбутнього керівника американського ЦБ завчасно, призвела до падіння курсу долара в четвер. Повноваження Джерома Павелла на посаді голови Федрезерву закінчуються у травні наступного року.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,6% і перебуває на мінімумі з лютого 2022 року.

"Рішень щодо кандидатури майбутнього голови ФРС найближчим часом не очікується, хоча президент має право змінити свою думку. В президента є багато хороших претендентів на посаду наступного голови Федрезерву", - заявили в Білому домі у відповідь на запит FT.

Раніше WSJ повідомила, що Трамп, незадоволений нинішнім головою американського ЦБ Джеромом Павеллом, думає про те, щоб оголосити ім'я його наступника вже у вересні-жовтні або навіть улітку поточного року. Це досить рано, оскільки зазвичай ім'я наступного глави ФРС називають за три-чотири місяці до закінчення терміну служби попереднього.

Передчасне оголошення дасть змогу обраному кандидату впливати на очікування інвесторів щодо майбутніх змін базової відсоткової ставки та послабить позиції Павелла, зазначає WSJ.

Федрезерв утримує базову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня. Трамп, тим часом, вважає, що її рівень має бути принаймні на 2-3 відсоткові пункти нижчим, ніж наразі. Він постійно критикує обережну позицію Павелла, який наполягає, що регулятор не має наміру змінювати ДКП, доки наслідки торговельної політики Вашингтона для інфляції не стануть більш очевидними.

Теги: #фрс #білий_дім

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