Інтерфакс-Україна
Політика
08:03 06.06.2025

Зло, розпочате Росією без причини у 2014 році та 2022 році, триває вже 1198 днів – Маркарова

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Зло, розпочате Росією без причини у 2014 році та 2022 році, триває вже 1198 днів – Маркарова

Чисте зло, розпочате Росією без причини у 2014 році та згодом у 2022 році, триває вже 1198 днів, заявила посол України в США Оксана Маркарова.

"Ще одна важка ніч у Києві, Луцьку, Харкові та багатьох інших містах України під атаками російських безпілотників та ракет. Знову Росія обстрілює будинки/вбиває мирних жителів. Чистий тероризм. Чисте зло. Розпочато Росією у 2014 році, а потім у 2022 році без причини, і триває вже 1198 днів", - написала вона в соцмережі Х.

Вона додала світлину наслідків російської атаки в Луцьку та зазначила, що дії РФ є тероризмом проти мирної України.

"Щойно Росія вдарила у Луцьку. Багатоквартирний будинок. Російський тероризм та воєнні злочини, несправедлива війна проти мирної України та щоденні атаки на мирних жителів ракетами/дронами. Слава Богу, СБУ врятувала більше людей, зменшивши кількість російських літаків, які несуть ці ракети, щоб вбивати дітей", - написала Маркарова.

 

 

Теги: #маркарова #атаки_рф

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