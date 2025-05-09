Інтерфакс-Україна
Політика
15:49 09.05.2025

Арсеній Яценюк: росіяни повинні нести відповідальність за все, що робить Путін

1 хв читати
Арсеній Яценюк: росіяни повинні нести відповідальність за все, що робить Путін
Фото: https://ksf.openukraine.org/

Російський народ, який підтримує агресію Кремля, має розділити відповідальність за війну проти України, вважає засновник і голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.

"Ми маємо знати, що ця війна стосується не лише Путіна. Йдеться про російський народ і ті глибинні першопричини, які спонукали Кремль до вторгнення. Росіяни завжди намагалися викорінити українську націю. Путін лише віддзеркалює почуття значної частини російського суспільства, тож вони також повинні нести відповідальність", - заявив Яценюк під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Засновник  Київського безпекового форуму наголосив, що російська армія та її громадяни безпосередньо причетні до злочинів на окупованих територіях.

"А хто вбиває українців? Звичайні росіяни", - зазначив він.

За його словами, Путін зумів нав’язати свої правила значній частині світу, заручившись підтримкою тоталітарних режимів, зокрема Китаю.

"Президент Сі сьогодні, 9 травня, спеціально прибув на Красну площу, щоб надіслати сигнал до Овального кабінету. Але якщо Путіна не зупинити, якщо вісь зла зміцніє, світ втратить баланс сил", - підсумував Яценюк.

Теги: #ksf #ksf2025 #яценюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 09.05.2025
Голова Представництва НАТО: Найближчим часом ми побачимо нові обіцянки та подальші поставки допомоги Україні

Голова Представництва НАТО: Найближчим часом ми побачимо нові обіцянки та подальші поставки допомоги Україні

10:51 09.05.2025
Кондратюк: Наша лінія переговорів до миру - членство в НАТО

Кондратюк: Наша лінія переговорів до миру - членство в НАТО

12:21 08.05.2025
Мир з Росією неможливий за рахунок тільки дипломатії, вважає Яценюк

Мир з Росією неможливий за рахунок тільки дипломатії, вважає Яценюк

07:46 08.05.2025
17-й Щорічний Київський Безпековий Форум

17-й Щорічний Київський Безпековий Форум

10:58 06.05.2025
Про 17-й щорічний Київський Безпековий Форум "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора"

Про 17-й щорічний Київський Безпековий Форум "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора"

14:40 02.05.2025
Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

10:20 22.04.2025
Київський Безпековий Форум 2025: єдність заради перемоги та миру

Київський Безпековий Форум 2025: єдність заради перемоги та миру

ВАЖЛИВЕ

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

ОСТАННЄ

Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів" - Фріз

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

Канцлер Німеччини Мерц: Україна може стати членом ЄС до членства в НАТО

Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо

Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

США почали менше довіряти росіянам після зустрічі Зеленського і Трампа у Римі – глава МЗС Люксембургу

КНР може змусити Путіна сісти за стіл переговорів – Сікорський

Порошенко: Ратифікація угоди – спроба виходу з кризи у відносинах між Україною та США

Глави МЗС 7 країн, які постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи, застерегли від умиротворення агресора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА