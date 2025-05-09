Арсеній Яценюк: росіяни повинні нести відповідальність за все, що робить Путін

Фото: https://ksf.openukraine.org/

Російський народ, який підтримує агресію Кремля, має розділити відповідальність за війну проти України, вважає засновник і голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.

"Ми маємо знати, що ця війна стосується не лише Путіна. Йдеться про російський народ і ті глибинні першопричини, які спонукали Кремль до вторгнення. Росіяни завжди намагалися викорінити українську націю. Путін лише віддзеркалює почуття значної частини російського суспільства, тож вони також повинні нести відповідальність", - заявив Яценюк під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Засновник Київського безпекового форуму наголосив, що російська армія та її громадяни безпосередньо причетні до злочинів на окупованих територіях.

"А хто вбиває українців? Звичайні росіяни", - зазначив він.

За його словами, Путін зумів нав’язати свої правила значній частині світу, заручившись підтримкою тоталітарних режимів, зокрема Китаю.

"Президент Сі сьогодні, 9 травня, спеціально прибув на Красну площу, щоб надіслати сигнал до Овального кабінету. Але якщо Путіна не зупинити, якщо вісь зла зміцніє, світ втратить баланс сил", - підсумував Яценюк.