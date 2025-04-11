Естонія затримала підсанкційне судно з тіньового флоту РФ у Балтійському морі

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал (Kristen Michal) повідомив про затримку у Балтійському морі у п'ятницю судна без прапора будь-якої держави і на яке раніше було накладено санкції.

"Сьогодні рано вранці Військово-морські сили Естонії затримали судно, що перебуває під санкціями і не має держави прапора. Наразі наша влада перебуває на борту судна, перевіряючи його правовий статус та безпеку. Естонія дуже серйозно ставиться до підозрілої діяльності в Балтійському морі", - написав Міхал в соцмережі Х.

Естонський новинний портал "Err" повідомляє, що мова йде про нафтовий танкер Kiwala.

За даними українського державного порталу WarSanctions, це корабель російського "тіньового флоту" IMO 9332810, який експортує підсанкційну російську сиру нафту та нафтопродукти до третіх країн. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії у зв'язку із задіяністю у перевезенні російської нафти та/або нафтопродуктів з РФ до третіх країн. Востаннє судно ходило під прапором Джибуті, заходило в порти РФ, Індії та Оману.

"Танкер у період дії нафтового ембарго G7+, політики price-cap на російську нафту/нафтопродукти задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів до третіх країн. Власником та менеджером судна є компанія Tirad Shipping Inc (Маврикій), флот якої складається лише з цього судна. Ця компанія є черговим власником, комерційним менеджером нафтового танкера так званого "тіньового" флоту, задіяного у транспортуванні російської нафти (нафтопродуктів). Попередніми менеджерами танкера були турецька компанія Unic Tanker Ship Management, яка управляла нафтовими та хімічними танкерами, отриманими від індійської компанії Gatik Ship Management, одного з провідних операторів "тіньового" флоту, та безпосередньо Gatik Ship Management", - йдеться у повідомленні.

"Err" повідомляє, що судно було затримане в територіальних водах Естонії у Фінській затоці. "Метою затримання є перевірка документів та правового статусу судна. Затримання та розслідування, що проводяться, жодним чином не пов’язані з пошкодженням критичної інфраструктури, а розслідування на судні проводитимуть компетентні органи", – сказав командувач ВМС Естонії Іво Варк.

За даними Marine Traffic, танкер зараз стоїть на якорі в затоці Мууга на схід від острова Аегна, поруч з ним - два військові кораблі.

Судно вже було санкціоновано за попередню незаконну діяльність як Європейським Союзом, так і кількома країнами (Велика Британія, Канада, Швейцарія). Танкер прямував з порту Сікка в Індії до порту Усть-Луга в РФ, тому вантажу, ймовірно, не було. Під час затримання Транспортна рада перевіряє технічний стан та страхування судна, а також документи своїх членів.

На кораблі перебувають 24 особи. За даними естонської влади, капітан судна є громадянином Китаю та співпрацює зі слідством. Решта членів екіпажу судна, ймовірно, є громадянами М'янми.