Тимчасове рішення по війні в Україні дасть час сторонам на перегрупування – конгрессвумен Спартц

Народжена в Україні член Палати представників США від Республіканської партії Вікторія Спартц відзначає, що Україна не піде на визнання окупованих нині територій за РФ, при цьому зможе за допомогою США досягти тимчасового рішення у війні з РФ і вирішити її кінцевий результат пізніше, повідомляється на її сторінці на сайті американського парламенту.

"Нинішня реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території, і вони не можуть погодитися віддати їх назавжди. Тому можна досягти лише тимчасового рішення за допомогою Сполучених Штатів, яке дасть кожній стороні певний час для перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішено пізніше, не лише на полі бою", - відзначила Спартц.

При цьому вона назвала повідомлення у ЗМІ, у яких її слова були інтерпретовані як вимога до України відмовитись від власних територій, спотворенням її справжньої позиції. Конгрессвумен також розкритикувала як Володимира Путіна, так і президента України Володимира Зеленського. "Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти в їх жорстокій боротьбі з Росією", - вказала вона.

Як повідомлялося, британська газета The Telegraph у понеділок повідомила, що Спартц нібито вважає, що українці повинні змиритися з передачею своїх території РФ, а також вимагати відставки Володимира Зеленського з посади глави держави. "Я просто не розумію, як вони (Україна – ІФ-У) можуть бути позиціоновані, щоб вимагати зберегти землю. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", - навело видання її слова.

Спартц також заявила, що "найкраще вигравати війни настільки швидко, як тільки можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії".

Раніше повідомлялося, що на початку повномашстабного вторгнення РФ в Україну Спартц була активним прихильником підтримки України з боку США, але минулого року проголосувала проти пакета допомоги на суму $61 млрд, звинувативши український уряд в нібито корупції і при тому не надавши підтверджень своїм словам. Перед тим Палата представників відхилила її поправки, якими Спатрц пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, які давали змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.