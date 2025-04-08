ПАРЄ визнала іноземне втручання РФ загрозою демократії

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок, 8 квітня, ухвалила резолюцію "Іноземне втручання є загрозою демократичній безпеці в Європі", повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"ПАРЄ офіційно визнала, що російські ЗМІ RT та Sputnik поширюють дезінформацію та фейки. Це була моя правка, яка була додана у резолюцію "Іноземне втручання є загрозою демократичній безпеці в Європі". Розумію, що це може здатись всім очевидним, але ця інформація офіційно вперше зафіксована в документі Парламентської Асамблеї Ради Європи. І це підґрунтя до створення проблем таким "ЗМІ", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Окрім згадувань про російські ЗМІ RT та Sputnik, резолюція стверджує, що наслідки іноземного втручання можуть бути ледь помітні, але вони з часом підривають громадську довіру та соціальну згуртованість, і закликала посилювати захист громадянського суспільства, акцентувати увагу на роботі журналістів-розслідувачів, які мають важливе значення для викриття дезінформації та іноземного впливу.

Також резолюція зазначає, що у багатьох державах немає законодавства чи юридичного визначення гібридних загроз або дезінформації, що означає відсутність спеціальних законів чи нормативних актів для ефективної боротьби з ними. Так, лише нормативні бази у Фінляндії, Німеччині та Литві були визнані ефективними у боротьбі з дезінформацією.

Як повідомила у Фейсбуці член постійної делегації Верховної Ради Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), ПАРЄ "окремо підкреслила ескалацію ворожого втручання з боку рф після початку повномасштабної агресії проти України. Резолюція також рішуче засуджує: кампанії дезінформації та маніпуляції в медіа; втручання у вибори в Молдові (жовтень 2024) та Румунії (листопад 2024), зокрема через штучний інтелект і цифрові технології; спроби прихованого фінансування політичних партій і політиків у демократичних державах".

За словами Кравчук, на міжнародному рівні Асамблея закликає підтримати санкції проти осіб, організацій та держав, які здійснюють втручання у вибори, поширюють дезінформацію, ведуть кібероперації чи фінансують підривну діяльність.

Вона наголосила, що в тексті резолюції враховані поправки, запропоновані української делегації. Зокрема мова йде про так званих "журналістів", "блогерів" та "інфлуенсерів", які системно просувають російські наративи.

Асамблея зазначає, що однією з форм іноземного впливу є російські олігархи, які живуть в Європі та використовують свої статки, щоб впливати на країни-члени РЄ.

Народний депутат підкреслила, що Асамблея визнає, що рф використовує всі доступні засоби впливу на політику європейських країн, зокрема нові технології, методи обману та представників, так званих, "антивоєнних рухів". За словами Кравчук, у тексті резолюції відмічається, що підтримка таких "антивоєнних рухів" має надаватися лише у виняткових випадках – тим, хто має достовірні докази переслідувань з боку російської влади за свої антивоєнні переконання.

"Україна вже давно усвідомила, що інформаційна війна рф – це частина гібридної агресії. І сьогодні Рада Європи чітко підтвердила: захист інформаційного простору – це наше завдання в рамках захисту демократії", - підсумувала парламентарій.