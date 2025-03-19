Д.Кулеба: Трампу поки що не вдалося домогтися повного припинення вогню через небажання Путіна, і жоден спорт не зможе цього змінити

Якщо президент США Дональд Трамп справді хоче стати посередником у встановленні миру, йому доведеться змусити Путіна заплатити за відмову від нього, ніякий спорт у цьому не допоможе.

Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи телефонну розмову Трампа та Путіна напередодні та інформацію щодо їх домовленості про проведення серії хокейних матчів між США та РФ.

"Трампу поки що не вдалося домогтися повного припинення вогню через небажання Путіна - і жоден спорт не зможе цього змінити. Якщо Трамп справді хоче стати посередником у встановленні миру, йому доведеться знайти спосіб змусити Путіна заплатити за відмову від нього. Якщо він цього захоче, звісно. Зараз м'яч на полі пана Трампа", - написав Кулеба у соціальній мережі Х у середу.

На його думку, прийняття Трампом пропозиції Путіна про хокейні матчі між росіянами та американцями є спробою імітувати американсько-китайську пінг-понгову дипломатію 1970-х років. "Тоді США і Китай почали з пінг-понгу, а закінчили тим, що Пекін дистанціювався від СРСР. Тепер Трамп сподівається, що хокей відштовхне Росію від Китаю", - написав дипломат.

Кулеба вважає, що Путін підіграє Трампу, "задовольняючи його амбіції, зберігаючи при цьому свою справжню стратегію недоторканою".

Дипломат зазначив, що хоча повернення Трампа на посаду президента послаблює єдність Заходу і посилює позиції Росії, Путін все ще розглядає його як тимчасову фігуру в американській політиці. "Тим часом Сі залишається довгостроковим і надійним товаришем. Отже, мета Путіна - не розірвати відносини з Китаєм, а отримати від Трампа максимум поступок, роблячи вигляд, що такий розкол можливий", - наголосив Кулеба.

"Радники Трампа повинні нагадати йому про ключову відмінність - Китай і СРСР були суперниками, що зробило стратегію Ніксона можливою. Сьогодні Китай і Росія - «друзі без обмежень». Хоча не без власних тертя, було б наївно припускати, що Москва чи Пекін готові допустити, щоб це партнерство дало тріщину", - наголосив він.