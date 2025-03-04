Політика

14:03 04.03.2025

МЗС Естонії: рішення США означає, що Європа повинна допомагати Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину

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Рішення США тимчасово призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомагати українцям більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

“Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати боротьбу за справедливий і міцний мир”, - приводить слова Цахкни пресслужба естонського МЗС.

Міністр наголосив, що уряд Естонії вже прийняв рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року і швидко доставити в Україну, в тому числі, 10 тисяч артилерійських снарядів.

“Наше рішення доводить, що можна приймати нові та швидкі рішення, щоб допомогти Україні, і ми закликаємо всіх прихильників України терміново збільшити військову допомогу”, - закликав він.

За словами глави МЗС, одним із способів отримати додаткові кошти для допомоги Україні є використання заморожених активів Росії. Оскільки більшість заморожених державних активів Росії розташовані в Європі, Європа відіграє вирішальну роль у діях та спрямуванні цих активів на допомогу Україні.

“Твердження про відсутність законних можливостей використання заморожених активів Росії є безпідставними. Минулого тижня я поділився з європейськими партнерами естонським документом для обговорення, який пропонує чітке рішення для розгортання активів. Політичне рішення щодо заморожених активів необхідно прийняти до наступного терміну продовження санкцій проти Росії в червні", - сказав глава МЗС.

Джерело: https://vm.ee/uudised/valisminister-tsahkna-euroopa-peab-taitma-usa-abist-jaava-tuhimiku

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Теги: #естонія #військова_допомога #сша

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