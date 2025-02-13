Голова євроінтеграційного комітету Ради: Про яке відкриття першого кластера переговорів з ЄС можна тепер говорити?

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція “Європейська солідарність”) допускає ускладнення в євроінтеграційних переговорах, зокрема, у відкритті першого переговорного кластера.

"Про яке відкриття першого кластера переговорів з ЄС, присвяченого демократії і верховенству права, можна тепер говорити? Про яку європейську та євроатлантичну інтеграцію? За кілька днів об закон і демократію демонстративно витерли ноги парламент, уряд і президент", - написала Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

На її думку, своїми діями президент віддаляє Україну від Заходу.

Даний коментар голови комітету, зокрема, стосується того, що 12 лютого на засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО) були запроваджені санкції проти Петра Порошенка. Про це заявила партія «Європейська солідарність», офіційної інформації ще не було.

Як повідомлялося, в грудні єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що переговорний кластер 1 “Основи процесу вступу в ЄС” (Fundamentals) з Україною може бути відкрито в першій половині 2025 року, найімовірніше, у квітні-травні.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина також прогнозує, що відкрити переговорний кластер 1 можна буде в квітні 2025 року.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 “Інституції” та 35 “Інші питання” розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.