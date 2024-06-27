Медицина

12:54 27.06.2024

Аптечні продажі в Україні за 5 міс. зросли майже на 14% у грошовому виразі, у натуральному скоротилися на 4%

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Аптечні продажі в Україні за 5 міс. зросли майже на 14% у грошовому виразі, у натуральному скоротилися на 4%

Аптечні продажі в Україні в січні-травні 2024 року зросли в грошовому виразі на 13,87% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 80,159 млрд грн, у натуральному скоротилися на 4,2% - до 491,363 млн упаковок.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Бізнес Кредит", згідно з даними її дослідження, середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період становила 163,14 грн - на 18,86% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас аптечні продажі лікарських засобів у січні-травні 2024 року становили 62,827 млрд грн, що на 13,72% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, проте в натуральному виразі аптечні продажі ліків скоротилися на 4,45% - до 345,722 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів у січні-травні 2024 року становила 181,73 грн за одиницю товару, що на 19% більше, ніж роком раніше.

Крім того, за даними "Бізнес Кредиту", у грошовому виразі найбільшу динаміку в січні-травні 2024 року продемонстрували аптечні продажі лікувальної косметики, які зросли на 20,72% - до майже 2,035 млрд грн, у натуральному виразі аптечні продажі в цьому сегменті зросли на 10,87%, до 11,483 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками п'яти місяців становила 177,2 грн, що на 8,88% вище, ніж роком раніше.

Крім того, серед лідерів динаміки аптечних продажів БАДи, які в грошовому виразі зросли на 20%, до 8,514 млрд грн, але в натуральному фактично залишилися на торішньому рівні - 43,208 млн упаковок (зростання 0,97%).

Теги: #продажі #аптеки

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