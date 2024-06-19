В українських клініках встановлено понад 11 тис. автоматичних генераторів на випадок блекаутів - МОЗ

В українських клініках уже встановлено 11 252 автоматичні генератори, які спрацьовують у разі блекаутів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, ще 78 генераторів, закуплених у межах проєкту МОЗ і СБ "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" потужністю 16 кВт буде поставлено до клінік Вінницької, Дніпропетровської, Волинської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Львівської, Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.