Медицина

10:04 19.06.2024

В українських клініках встановлено понад 11 тис. автоматичних генераторів на випадок блекаутів - МОЗ

1 хв читати
В українських клініках встановлено понад 11 тис. автоматичних генераторів на випадок блекаутів - МОЗ

В українських клініках уже встановлено 11 252 автоматичні генератори, які спрацьовують у разі блекаутів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, ще 78 генераторів, закуплених у межах проєкту МОЗ і СБ "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" потужністю 16 кВт буде поставлено до клінік Вінницької, Дніпропетровської, Волинської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Львівської, Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Теги: #генератори #моз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 17.06.2024
Під час надзвичайних ситуацій власників генераторів через шум не штрафують - МОЗ

Під час надзвичайних ситуацій власників генераторів через шум не штрафують - МОЗ

12:52 24.05.2024
"Vodafone Україна" закупить генераторні установки та акумуляторні батареї на 438 млн грн

"Vodafone Україна" закупить генераторні установки та акумуляторні батареї на 438 млн грн

15:06 09.05.2024
"Епіцентр" фіксує зростання попиту на зарядні станції в 4,5 раза і готовий до можливого стрибка запитів на генератори

"Епіцентр" фіксує зростання попиту на зарядні станції в 4,5 раза і готовий до можливого стрибка запитів на генератори

11:10 02.05.2024
Рішення BIMEX Ukraine для захисту кіберпериметру установ та організацій МОЗ України

Рішення BIMEX Ukraine для захисту кіберпериметру установ та організацій МОЗ України

16:03 21.04.2024
Київщина вже передала на Харківщину майже 130 генераторів різної потужності - ОВА

Київщина вже передала на Харківщину майже 130 генераторів різної потужності - ОВА

11:32 19.04.2024
МОЗ у 2023 р. скоротило кількість закуплених за механізмом ДКД ліків - "Санофі"

МОЗ у 2023 р. скоротило кількість закуплених за механізмом ДКД ліків - "Санофі"

09:17 16.04.2024
Майже 11,2 тис. генераторів встановлено в українських клініках - МОЗ

Майже 11,2 тис. генераторів встановлено в українських клініках - МОЗ

13:51 15.04.2024
Медзаклади отримають іще 52 потужні генератори для роботи на випадок відключень електроенергії

Медзаклади отримають іще 52 потужні генератори для роботи на випадок відключень електроенергії

15:45 09.04.2024
Для ліквідації наслідків атак РФ на енергетичну інфраструктуру України ЄС спрямовує надзвичайну допомогу

Для ліквідації наслідків атак РФ на енергетичну інфраструктуру України ЄС спрямовує надзвичайну допомогу

09:11 05.04.2024
Аптеки не виявляють зацікавленості в проведенні вакцинації

Аптеки не виявляють зацікавленості в проведенні вакцинації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

Американская АМС Healthcare построит новый реабилитационный корпус на базе Киевского облцентра ментального здоровья

Інститут ім. Філатова отримав як гумдопомогу препарат для лікування внутрішньоочних злоякісних пухлин у дітей

Український Червоний Хрест оголосив конкурс на найкращий ескіз шеврона загонів швидкого реагування

Віталій Кличко відвідав в Берліні поранених захисників, які проходять протезування в межах спільного берлінсько-київського проєкту

Вартість відновлення зруйнованих агресором медзакладів уже перевищила $17 млрд - Ляшко

Україна нарощує потужність системи реабілітації, зростає потреба в протезуванні

Вартість відновлення зруйнованих агресором медзакладів уже перевищила $17 млрд

Через війну і стрес інсульти в Україні помолодшали на 10-15 років

Понад 58 тисяч осіб цьогоріч пройшли тренінги Українського Червоного Хреста з першої допомоги

Мобільні медбригади Українського Червоного Хреста надають первинну медичну допомогу у віддалених місцях Прикарпаття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА