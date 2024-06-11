Медицина

20:15 11.06.2024

Україна нарощує потужність системи реабілітації, зростає потреба в протезуванні

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Україна нарощує потужність системи реабілітації, зростає потреба в протезуванні

Україна нарощує потужність системи реабілітації поранених, але зростає потреба в протезуванні, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Сьогодні ми вже перейшли на 10 тис. реабілітаційних сеансів на день, а на початку війни у нас було 2 тис. сеансів. Так ми ставимо людей на ноги", - сказав він Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні у вівторок.

Водночас Ляшко наголосив, що "жодна система охорони здоров'я або соціальна система не впорається з такою кількістю протезувань і післяпротезної реабілітації самостійно під час війни".

"Цифри зростають у величезній кількості, зростають у десятки разів. І на це потрібні фахівці, на це потрібні умови, на це потрібні знання. Я прошу всіх, хто може підтримати, підтримайте", - сказав він.

Теги: #реабілітація #потреба #протезування

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