Медицина

19:41 03.06.2024

Медмережа "Добробут" відкрила дві власні діагностичні лабораторії

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Медмережа "Добробут" відкрила дві власні діагностичні лабораторії

Медична мережа "Добробут" (Київ) відкрила дві власні діагностичні лабораторії "Добролаб" у Києві.

Як повідомляють у пресрелізі мережі, лабораторії проводитимуть найбільш затребувані лабораторні дослідження, зокрема, загальноклінічні та біохімічні дослідження, дослідження на гормони, імунологічні та аутоімунні дослідження, дослідження на інфекції.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в медмережі, інвестиції у відкриття лабораторій становили майже 20 млн грн, і вона планує розвивати цей напрям.

"Раніше у нас не було власних лабораторій, ми відправляли аналізи для відпрацювання до "Діли", - зазначили в "Добробуті", наголосивши, що здавати аналізи в лабораторіях "Добробуту" зможуть і сторонні клієнти.

У медмережі зауважують, що відкриття лабораторій дає змогу створити в "Добробуті" замкнутий цикл медпослуг.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів у Києві та в Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих більш ніж за 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 9 тис. операцій.

Теги: #добробут #лабораторії

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