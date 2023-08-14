Медицина

15:39 14.08.2023

"Синево" відновило роботу 95% відділень власної лабмережі та 85% мережі франчайзингових пунктів

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"Синево" відновило роботу 95% відділень власної лабмережі та 85% мережі франчайзингових пунктів

Медлабораторія "Синево" відновила роботу 95% закритих після початку повномасштабного вторгнення відділень власної лабораторної мережі та 85% мережі франчайзингових пунктів.

Як повідомляє медлабораторія у своєму пресрелізі, наразі лабораторна мережа "Синево Україна" налічує 330 лабораторних пунктів у 137 населених пунктах, тоді як до повномасштабного вторгнення мережа налічувала 352 лабпункти у 155 населених пунктах.

Мережа налічує також сім лабораторій у Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Херсоні та Дніпрі.

Також мережа повідомляє, що "Синево" відновило роботу лабораторного пункту в Харкові, роботу якого, як і роботу лабораторії в Харкові, було припинено з моменту повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки.

Європейська мережа медлабораторій "Синево Україна" (Synevo Ukraine) є частиною провідної міжнародної компанії в сфері охорони здоров'я та діагностичних послуг Medicover. Міжнародна лабораторна мережа "Синево" (Synevo) представлена в 10 країнах Європи, а лабораторії "Синево" працюють у Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччині, Грузії, Молдові, Болгарії, Сербії, Боснії та Герцеговині. У 2017 році "Сінево Україна" у складі Medicover була зареєстрована на біржі Nasdaq (Stockholm), тож вона є першою і єдиною в Україні медичною компанією, що здійснила IPO.

Теги: #синево #лабораторії

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