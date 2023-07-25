Стратегія відкриття великої кількості маленьких лабораторій у медзакладах неефективна - думка

Стратегія відкриття великої кількості маленьких лабораторій у медичних закладах неефективна, основною тенденцією поточного року є входження приватних медлабораторій у програму медичних гарантій (ПМГ), вважає генеральний директор медичної лабораторії CSD LAB Олександр Дудін.

"Основною тенденцією цього року є те, що вперше в Україні приватна лабораторія почала надавати послуги за ПМГ безкоштовно для пацієнтів. Ми отримали дуже позитивний відгук і від пацієнтів, і від лікарів, які мають можливість отримати точні й експертні лабораторні дослідження", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Дудін зазначив, що стратегія відкриття великої кількості маленьких лабораторій у медичних закладах "абсолютно неефективна" й потребує від держави значних капіталовкладень, які зазвичай ніколи не окупаються. В більшості випадків закуплене обладнання просто простоює і не виконує жодних досліджень, пояснює гендиректор CSD LAB.

"Тому можливість для приватних лабораторій проводити дослідження за програмою медичних гарантій є рушійною силою, яка може змінити всю систему лабораторної діагностики в Україні", - сказав він.

Дудін зазначив, що "НСЗУ розробила певні пакети й може гарантувати обсяг досліджень для приватних лабораторій, які готові закрити весь перелік необхідних лабораторних досліджень у всій Україні.

"Я вважаю, що це найбільша і найважливіша зміна за останні роки на лабораторному ринку", - наголосив він.

При цьому, за його оцінкою, основні гравці лабораторного ринку активно відновлюють свою роботу, а попит на послуги медлабораторій є і поступово відновлюється.

"Ми можемо сказати, що і комунальні заклади, розуміючи потреби українців у точній лабораторній діагностиці, дедалі частіше звертаються до мережевих лабораторій для забезпечення своїх діагностичних потреб", - сказав він.

При цьому він наголосив, що за останні пів року значних коливань цін на послуги головних гравців лабораторного ринку не спостерігається.

CSD LAB - одна з провідних лабораторій України, що забезпечує проведення понад 1500 аналізів: від загального аналізу крові до визначення генетичних порушень у пухлині методом NGS. Уже 13 років залишається однією з найбільших патоморфологічних лабораторій у Східній Європі.