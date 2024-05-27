Медгрупа ADONIS запустила програми реабілітації для демобілізованих співробітників компаній

Медична група ADONIS запустила корпоративні програми реабілітації для демобілізованих співробітників компаній.

Як повідомляється в пресрелізі медгрупи, програми реабілітації ADONIS включають в себе широкий спектр послуг із відновлення фізичного, психологічного та соціального статусу пацієнтів.

Зокрема, програма передбачає підготовку до протезування та реабілітацію після встановлення протеза, реабілітацію після вогнепальних поранень, осколкових переломів кісток, опікових травм, зокрема відновлення шкіри, а також відновлення амплітуди рухів у разі контрактур для забезпечення максимальної мобільності після травм.

"Такі ініціативи не лише сприяють фізичному відновленню військових, а й впливають на їхній загальний стан та інтеграцію в активне життя. Такі компанії, як МХП, показують приклад громадянської відповідальності та турботи про своїх співробітників", - повідомляє медгрупа.

При цьому в ADONIS зазначили, що готові "співпрацювати з іншими корпораціями, які цінують своїх співробітників і хочуть допомогти їм протягом цього важливого періоду".

"Повернення військовослужбовців у мирне життя - це важкий шлях, який вимагає не лише фізичного одужання, а й психологічної та соціальної підтримки. Ми розробляємо програми із урахуванням запитів компаній", - наголосили в ADONIS.

ADONIS - мережа приватних медичних центрів для дорослих і дітей. Приватна клініка ADONIS заснована понад 25 років тому. В її мережу входять сім філій у Києві та області, зокрема центр реабілітації та лабораторія стовбурових клітин. У філіях клініки лікарі ведуть прийом за 65 медичними напрямами. В умовах війни філії ADONIS з хірургічними підрозділами надають якісну медичну допомогу військовим і мирним жителям.